19-ките на „Пирин 64“ пробиха до финалния турнир за купата на България

Деветнайските на „Пирин 64“ (Гоце Делчев) се класираха за финалната фаза от турнира за купата на България по хандбал, след като спечелиха квалификацията в зала „Арена Петрич“, записвайки победи срещу „Поморие“ и домакините от „Беласица“. В първия от 3-те двубоя в южния град петричани загубиха от „Поморие“ с 23:26 /13:12/, като интригата се запази почти до самия край. Мачът вървеше гол за гол и в 17-та мин. резултатът бе 8:8, а головата серия на капитана Кристиян Манасиев обуслови минималното предимство на почивката. След нея двойните 2-минутни отстранявания на петрички хандбалисти разстроиха играта им, което помогна за обрата на гостите, които в средата на втората част дръпнаха с 5 гола. Капитаните Кр. Манасиев и Емил Дичев се разписаха по 9 пъти и се превърнаха в голмайстори за отборите си. После на паркета излязоха неврокопчани, които набързо убедиха малцината зрители, че най-много заслужават прогрес в турнира. Хората на Тодор Русков поведоха с 12:9 срещу „Поморие“ през първото полувреме и въпреки че временното им отпускане доведе до изравняване 13:13 в 36-та мин., дръпнаха здраво до края и се наложиха с 24:18. Най-резултатни за съперниците с по 7 гола станаха Стоян Лазаров и Е. Дичев. Последният мач между петричани и гоцеделчевци практически беше протоколен. Домакините трябваше да постигнат убедителен успех и да се надяват на предколедно чудо в тройната въртележка в класирането, защото по регламент за финалите се класират само победителите от 4-те квалификационни турнира, проведени паралелно в Кубрат, Велико Търново, Бяла и Петрич. До изненада не се стигна, защото „Пирин 64“ стъпи здраво от първата минута, поведе с 18:8 до паузата, а в края се наложи с 39:24. С по 9 гола се отличиха Цветелин Иров и Кристо Дречев. За трофея ще се борят още „Осъм“, „Чардафон“ и миналогодишният му носител „Локомотив“ (ГО), който надигра „Интер“ (Бл) с 30:21 /15:7/. Благоевградчани спечелиха другата си среща в Бяла с 41:26 /19:13/ над „Спартак“ (/Вн/.

„БЕЛАСИЦА“: Стоилков, Трайков, Марков-1, Сандъкчиев-4, Кр. Манасиев-9, Иров-5, Великов-3 /Трендафилов, Бараков, Б. Манасиев, Гегов-1/.

„ПОМОРИЕ“: Каракочев, Дичев-9, Стоянов-3, Митев-3, Божков-2, Каприев-4, Челебиев-4 /Николов, Найденов-1, Либчев/.

„ПИРИН 64“: Филипов, Рачев-5, Янчев-3, Пепиев-2, Дречев-5, Пелтеков, Стоилков /Станев, Лазаров-9, Баймаков, Катранджиев, Терзиев/

„ПОМОРИЕ“: Каракочев, Дичев-7, Стоянов, Митев-3, Божков-3, Каприев-4, Челебиев-1 /Николов, Найденов, Либчев/.

„БЕЛАСИЦА“: А. Стоилков, Трайков-2, Марков-4, Сандъкчиев, Кр. Манасиев-4, Иров-9, Великов-3 /Трендафилов, Бараков, Б. Манасиев-2, Гегов/.

„ПИРИН 64“: Филипов, Рачев-6, Янчев-3, Пепиев-2, Дречев-9, Лазаров-7, О. Стоилков-6 /Станев, Пелтеков-3, Баймаков-3, Катранджиев, Терзиев/.

Е. Дичев /вдясно/ вкара 16 гола в 2-та мача, Кр. Манасиев /вляво/ остана с 13 Неврокопчани доминираха над „Поморие“ и „Беласица“ в „Арена Петрич“ и заслужено продължават напред

СТАНЧО СТАНЧЕВ