190 Г. УЧИЛИЩНО ДЕЛО! Откриха новата експозиция на Килийното училище в Разлог

В навечерието на 1 ноември, когато България отдава почит на своите будители, в Разлог отвори врати обновената експозиция на Килийното училище, което се пълни с ученици и разказва за първите стъпки на училищното дело в Разлог.

През 1935 г. се построява първото обществено училище в Разлог с две стаи, а по-късно се пристроява и учителска стая за живеене на учителя. Това се налага през втората половина на 19 век, когато започват да пристигат от Свободна България учители с педагогическо образование.

В северозападната част на вътрешния двор се намира една постройка, която в миналото, преди 1939 г., е служила за канцелария и кръщелна.

С откриването на новото училище впрез 1891 г. тази сграда е изоставена и започва да се руши, а през 1928 г. възниква пожар и остава само една стая, която от 1939 г. е използвана за кръщелно и канцелария от свещениците.

През 1940 г. архиерейският наместник Петър Дивизиев внася предложение до Общинския съвет да се събори и разчисти изгорялата част, защото е станала опасна. В началото на 80-те години е възстановена стая във вид на килийно училище от колектива на Разложката гимназия.

На официалната церемония за откриване на обновената експозиция присъстваха кметът на община Разлог Красимир Герчев, зам. кметовете Гергана Костова и Славчо Фарфаров, директорът на Исторически музей – Разлог Христина Манова, граждани и гости.

Килийното училище посреща посетители, а експерти от музея пресъздават историята му, жаждата за прогрес и образование на буден Разлог, първите учители, първите стъпки в училищното дело.

Припомнят се просветителите, книжарите, сърцатите читалищни деятели, библиотекарите, духовниците… Тодорица Попова – първата учителка с педагогическо образование в Разложко, даскал Иван Попмихайлов, книжарят Георги Финдрин, Райна Каназирева, Гана Попниколова – учителка в девическа паралелка,

Михаил Попйосифов Манзурски – инициатор за първото обществено Килийно училище, братя Каназиреви…и още стотици радетели на просвещението.

ИВАН ПЕТРОВ