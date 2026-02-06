191 отбора от 17 училища в Благоевградска област мерят сили в Ученическите игри

191 училищни отбора от 17 учебни заведения на територията на Благоевград ще вземат участие в тазгодишния етап на „Ученически игри“. Началото на състезанията ще бъде поставено на 10 февруари.

Учениците ще мерят сили в дисциплините шахмат, тенис на маса, бадминтон, хандбал, лека атлетика, баскетбол, волейбол и футбол.

Участниците са разпределени в три възрастови групио: 5-7 клас (момичета и момчета), 8-10 клас (девойки и юноши), 11-12 клас (девойки и юноши).

Състезанията ще се провеждат в зала „Скаптопара“, Спортен комплекс „Пирин“ (зали и изкуствено игрище), зала „Орфей“ и залата по шах на ШК „Виктори“.

Община Благоевград обезпечава цялостната организация на игрите и осигурява купи, медали и грамоти за победителите.

ИВАН ИВАНОВ