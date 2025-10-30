2 дружества кандидати за външни ремонти, поддръжка и събаряне на общински сгради в Благоевград за близо 1 млн. лв.

Две дружества се кандидатират да поемат ремонта, поддръжката , реконстукциите и при нужда събаряне на общински сгради, помещения и съоръжения, в поръчка, обявена от кметството на Благоевград. Преди година аналогично възлагане след конкурс между петима участници спечели гоцеделчевското дружество „Екодин“ ЕООД, подписаният договор бе за 500 000 лв и изтича на 15 ноември т.г. . Новата поръчка отново е за период от 12 месеца , но предвидената от общината сума вече е почти двойно по- голяма- 960 000 лв. с ДДС.

Регистрираното в с. Рилци дружество „Ювеста 19“ с управител Незабравка Покровнишка и русенската фирма „Ник Строй 2000“ ЕООД на Николай Колев са кандидатите да изпълнят поръчката на общината през идната година.

Заложените дейности по поръчката включват ремонти на покриви, дърводелски, облицовъчни, мазачески работи, настилки, стъкларски, бояджийски и столарски лработи, хидроизобации и топлоизолации, ремонти по тръбопроводи, отоплителни и вентилационни системи, сухо строителство, В и К и електро инсталации и разрушаване на сгради.

С аналогична дейнст плюс поддръжка на уличното осветление е ангажирано общинското звено „Стройремонт“ къв ОП „Чистота“.

Димитрина Асенова