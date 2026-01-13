2-ма бивши лидери на ПП „Център” на В. Божков в основата на Движение „Трети март“ в Пиринско, чакат регистрация на партията, за да я оглавят на местно ниво

Трима благоевградчани са в основата на Движение „Трети март“, което преди седмица подаде документи в Софийския градски съд за регистрация като политическа партия. Това са Добрин Балтов, Александър Стамболийски и Илия Трунгов, между които вече има договорка Балтов и Стамболийски да си поделят областното и общинското председателство в бъдещата партия.

Добрин Балтов е бивш служител в Инспектората на община Благоевград, който напусна сам работа преди 2 г., когато кметските избори бяха спечелени от Методи Байкушев. Преди 2 г. той бе кандидат-депутат на партия „Български гласъ“, а миналото лято стана областен координатор на ПП „Център“.

Стамболийски, който е популярен протестър, президент на Съюза на българските транспортни работници и бивш кандидат за депутат от ПП „Българско лято“, пък беше общински координатор на „Център“.

Третият от основателите – Илия Трунгов, е инспектор в Басейнова дирекция. През 2011 г. беше кандидат за кмет на Благоевград от партия „Ред, законност и справедливост”. Името му нашумя обаче 3 г. по-рано, след като сам напусна Инспекцията по труда в Благоевград, възмутен, че институцията се използва за политическа бухалка, за да се удари непокорният бизнес. После 2 г. работи като главен експерт в Министерството на отбраната. През 2019 г. той опита да подкрепи независимия Александър Стамболийски, но последният не успя да се регистрира за местните избори в областния център на Пиринско.

Преди дни тримата заедно с основателя на Движение „Трети март“ Тихомир Атанасов се събраха да коментират политическата ситуация в страната, еврозоната и повишаващите се цени в България. На срещата бе декларирано и намерението на Атанасов партията да участва в предстоящите парламентарни избори, макар че времето е малко и партията едва ли ще успее да изгради областни структури. Партийният строеж допълнително се усложнява от изискването в бъдещата партия да влязат нови лица, които да търсят алтернатива на статуквото.

Към момента „Трети март“ е известно само с изявлението, направено около основаването на движението миналия месец в Несебър, че припознават президента Радев като техен неформален лидер – информация, която Радев отрече. Въпреки това преди дни третомартенци потвърдиха с отворено писмо до българския президент, в което продължават да настояват, че той е техният лидер.

„Ние бяхме първите, които заявиха толкова ясно и категорично подкрепата си за Вас, но в никакъв случай не сме единствените. Всеки ден в различни точки на страната граждани се организират за участие в изборите и открито Ви подкрепят. За тях ген. Румен Радев е единствената реална надежда за промяна и смислено управление на страната“, пише в писмото.

Името на Атанасов се появява публично през 2011 и 2012 г. около дейността на гражданския съюз СИЛА, който организира масови протести и автошествия срещу цените на горивата. През 2014 г. Атанасов става част от основаната тогава партия „България без цензура“ (ББЦ), оглавена от Николай Бареков, а през 2023 г. се присъедини към политическия проект на бившия главен прокурор Иван Гешев – т.нар. „Граждански блок“, и дори се пробва за евродепутат, но безуспешно.

ВАНЯ СИМЕОНОВА