2 отборни купи и множество медали за грациите на „Пирин“ на държавния шампионат по артистично плуване

Състезателките на „Пирин“ спечелиха 2 купи и множество медали на държавното лично отборно първенство по артистично плуване в Пловдив. Първия голям трофей заслужиха девойките старша възраст, които са трети в комплексното класиране. Ирен Давидкова е първа на техническа програма соло и втора на волна програма. Ралица Георгиева се окичи с бронз на техническо соло. При дуетите Р. Георгиева и И. Давидкова отчаяха конкуренцията на волна програма и взеха сребро на техническата. Благоевградският ансамбъл, съставен от И. Давидкова, Р. Георгиева, Велика Стоинкова, Теодора Корчева, Анхела Младенска, Дара Зашева и Ели Пешева, стигна до втори позиции на волна и акробатична програма, а в техническата се нареди трети. В съревнованието при девойките младша възраст В. Стоинкова се пребори за сребърни отличия на фигури и соло, Т. Корчева е пета. В комбинираната програма В. Стоинкова, Т. Корчева, А. Младенска, Д. Зашева и Е. Пешева спечели трето място. Пиринки грабнаха бронзовата отборна купа и сред децата. Там трети в комбинираната програма са Теодора Катранджиева, София Колева, Даная Колева, Ивиана Червилова, Мария-Магдалена Стойнева, Мария Жбантова, Гергана Жбантова, Габриела Кузманова и Бориса Георгиева. При дуетите Даная и София Колеви са пети, въпреки че бяха най-малкият тандем в своята възрастова група. В проявата се включиха 130 грации на 9 клуба.

Пиринки след награждаването в комплекс „Младост“ с треньорките си Хр. Дамянова (вляво) и М. Бояджиева Р. Георгиева и И. Давидкова току-що са получили златото си на волна програма

И. Давидкова, Т. Корчева, Хр. Дамянова, Р. Георгиева, А. Младенска и В. Стоинкова

Турнирът бе част от подготовката на В. Стоинкова и Т. Корчева за световното първенство по артистично плуване в Атина, което започва на 25 август. В гръцката столица двете благоевградчанки ще участват във волен дует и соло. ИВАН ДЕЛЧЕВ





