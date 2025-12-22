2 чешмички в Пиринско със завишени стойности на колиформи, ешерихия коли и желязо, минералните находища в с. Баня бъкат от флуориди

Водата на 2 обществени чешмички в Пиринско не отговаря на изискванията за безопасна консумация предвид различни завишени показатели, съобщи Регионалната здравна инспекция в последния си за годината информационен бюлетин.



Едната е на площада в санданското с. Рожен, в която са открити 32 пъти завишени колиформи и 16 пъти повече от допустимите ешерихия коли на 100 куб.см.

Чешмичката на площада в Делвино пък при допустимост 200 mg/l желязо е показала 372 mg/l.

От общо 12 изследвани проби вода от минерални водоизточници по химични и микробиологични показатели отклонение на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси е открито в минералните води на разложкото с. Баня. Завишените показатели са главно на флуориди.

В сондаж 6 на НМВ „Гулийна баня“ флуоридите са 8,03 mg/l, а нитритите – 0,097 mg/l, сондаж №4 – флуориди 8,25 mg/l, в сондаж №7 – 8,30 mg/l, в пункт КЕИ №6 на същото находище „Гулийна баня“ – 8,03 mg/l, в сондаж №3 – 8,64 mg/l, сондаж №2 – 8,69 mg/l, и в КЕИ №8 – флуориди 8,36 mg/l.

Най-много от тези химични съединения на флуора – 13,09 mg/l, са открити в минералната вода от хигиенна баня на гр. Благоевград, сектор семейни вани.

От заразните болести в региона са засечени 53 случая на варицела, от които 29 в Благоевград и 14 в Кресна, 2 случая на хламидия в Благоевград, по 1 болен от хепатит в Разлог и Петрич, 13 заболели от скарлатина /от тях 8 в Гоце Делчев/, по 1 случай на салмонела в Благоевград и Сандански, 17 случая на аскаридоза, по един от сифилис в Благоевград и Гоце Делчев, 5 на гастроентероколит и дори 1 случай на лаймска болест в Благоевград, което е рядкост за сезона, тъй като се причинява от кърлежи.

Единственото положително в информационния бюлетин на РЗИ е, че за последния календарен месец с режим на водоснабдяване е било единствено с. Кръстилци, община Сандански.

ВАНЯ СИМЕОНОВА