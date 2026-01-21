Двоен скок на заложените постъпления от земеделски земи озадачи съветника Д. Петров, Хр. Ковачки „виси“ със 72 317 лв. неплатени концесионни вноски за 2025 г.

2 532 000 евро приходи от разпореждане с общински имоти очаква община Благоевград през 2026 г. От тях 1 355 000 евро са от управление на общинската собственост, а 1 177 000 евро от разпоредителни сделки с имоти. Цифрите са залегнали в годишната програма на общината, чието обсъждане стартира в постоянните комисии на местния парламент, а гласуването й предстои на редовната сесия на ОбС в края на януари.

Програмата бе представена вчера от директора на дирекция „Общинска собственост и стопански дейности“ Мария Димова на заседания на Комисията за децата, младежта, спорта и туризма и Комисията по образование. В сравнение с миналата 2025 година очакванията са със 145 000 евро да се увеличат приходите в хазната от наеми на нежилищни имоти и петна за поставяне на временни търговски обекти; такси за ползване на тротоари, площади, пазари и други открити площи; от наеми на петна за рекламна дейност, общински жилища, земеделска земя и концесии. От тях повече от двоен ръст – от 102 000 на 230 000 евро, се очаква да са приходите от наеми на земеделски земи.

Значителната промяна в сравнение с миналогодишните прогнози провокира съветника Давид Петров да поиска разяснение за причините и дали не е заложено увеличение на наемните цени. Мария Димова информира, че очакваният двоен ръст е заради увеличения брой на общинските земеделски имоти, които са били отдадени под наем миналата година. „Усилено актуваме земеделски земи“, обясни Димова. Над 500 пустеещи имота допълнително са били отдадени миналата година на земеделци и животновъди за стопанисване от общинския фонд и приходите се увеличили значително, като заложените в програмата за 2026 г. прогнозни цифри отразяват това увеличение.

М. Димова Д. Петров



Проверка през 2025 г. на част от търговските обекти за ползване на общински терени за търговия констатирала несъответствие между заявената и реално ползваната квадратура и корекцията рефлектирала на приходите на дирекцията. Проверка на лавките пък установила, че голяма част от тях са амортизирани и без заявен интерес за наемане. Затова е стартирала процедура за премахване на неработещите лавки.

286 300 евро са очакваните постъпления от двете концесии на ГУМ и хигиенната баня.

145 277,45 евро без ДДС се очакват през 2026 г. от концесионера „Ларго МОЛ“ ООД. На дружеството е предложено допълнително споразумение за актуализация на годишното концесионно възнаграждение с индекса на годишна инфлация за 2025 г. в размер на 3,7%, и ръст с 5 183,48 евро без ДДС.

Към бюджетната прогноза за очакваните приходи през тази година се планират и дължими към края на 2025 г. 72 317,56 лв. от неплатени вноски по концесията на банята от собственика на „Кристо 2008“ ЕООД Христо Ковачки. Две покани да погаси просрочието си е изпратила общината, но задълженията не са били погасени до кая на 2025 г.

Очакваните приходи от продажби на общински жилища през 2026 г. са 350 000 евро, 205 000 евро са заложените постъпления от продажба на свободни поземлени имоти и такива, върху които има законно построени сгради на трети лица.

През 2026 г. община Благоевград предвижда стартиране на процедури за прехвърляне на собствеността на двете сгради на Професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост, които са държавна собственост, на общината. Договореност в тази посока е направена с Министерство на образованието. Земята под сградите е частна собственост и има постигнато споразумение за започване на процедура за покупката й, като договорената цена е 69 евро на 1 кв.м.

В годишната програма за придобиване и управление на общински имоти е предвидено още закупуване на частни имоти в непосредствена близост до гробищния парк за разширяването му.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА