20 военослужещи продължават да помагат за потушаването на пожара над Илинденци

Продължават и днес действията за потушаването на пожара над с. Илинденци в Пирин. Двадесет военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград с 4 специализирани машини от ранна утрин са на терен и заедно с пожарникари, горски служители и доброволци полагат усилия за гасенето на огнищата.

Екипажите на два вертолета AS-532 AL Cougar от 24-а авиобаза в Крумово са в готовност да участват в потушаването на пожара в Пирин след искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

При Струмяни е единственият все още е действащ пожар в страната, каза в интервю за Би Ти Ви главен комисар Николай Николов – съветник на министъра на вътрешните работи и бивш директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

По думите му към момента няма разпространение на пламъците, т.е. – не „пълзят“ към Пирин планина, обхващайки още територии.







