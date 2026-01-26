20-г. шофьорка със зрелищна каскада на бул. „Джеймс Баучер“ в Благоевград в опит да пропусне линейка

Млада шофьорка преобърна лекия си автомобил в опит да направи път на линейка. Пътният инцидент стана около 16 ч. на бул. „Джеймс Баучер“ в Благоевград. По първоначална информация в лентата в посока за жк „Еленово” се движели два автомобила, когато за застигнати от линейка. В желанието си да спре, за да мине линейката, 20-годишната шофьорка от едната кола се удря в калника на другата и се преобръща на мокрото пътно платно. Незабавно е оказана помощ от екип на Спешна помощ, който транспортирал водачката за преглед. За радост младата жена се е отървала само с контузия на ръка, научи „Струма“ от лечебното заведение. Други пострадали при автокаскадата няма.

„Сигналът за пътното произшествие постъпи в полицията от Спешен център. Изпратихме на място полицейски служители за изясняване причините за инцидента”, заяви говорителката на полицията Йорданка Шарщова.

Движението в района беше временно затруднено, а проливният дъжд допълнително усложняваше обстановката.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА