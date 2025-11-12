20-метров кран се срина на строежа в бившата печатница в Благоевград

20-метров кран се срина днес след обяд на строителната площадка в имота на бившата печатница в Благоевград. Трясъкът е бил оглушителен и по щастлива случайност в момента на падането на обекта не е имало работници. Строителният предприемач Емануил Манолов станал свидетел на инцидента, научи вестник „Струма“ от инвеститора Тодор Наков.

„Дали причината е внезапно излязъл вятър или друга, не се знае. Предположенията са, че се е скъсало въже, защото вдигнатият товар не е бил тежък, били са греди“, коментира пред „Струма“ инвеститорът и добави, че е истински късмет, че няма жертви. Кранът не бил от големите, обясни Т. Наков.

На въпрос дали е възможно причина за случилото се да е поддала основата, на която е монтиран кранът, след дъждовете през последните дни той бе категоричен, че това е невъзможно. „Където е положен кранът всичко си стои, на кота нула е бетонирано и няма как да влезе вода, тя се оттича в канала“, обясни той.

От надзорната фирма веднага е направена проверка, на мястото на инцидента са били и експерти от Инспекцията по труда.

Както „Струма“ писа, в имота на бившата печатница стартира изграждането на мащабна кооперация на 8 нива с 47 апартамента плюс още 9 в апартхотел, 8 магазина, 55 гаража, 38 паркоместа в сутерена и още 15 открити, 32 складови помещения и заведение с тераса към апартхотела.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА