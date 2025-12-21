20 мотористи, облечени като Дядо Коледа, зарадваха децата на Сандански и Петрич с подаръци и лакомства

Около 20 мотористи, облечени в костюми на Дядо Коледа, зарадваха с лакомства и подаръци над 300 деца по време на благотворителна коледна инициатива в община Петрич и в град Сандански. Събитието се състоя за втора поредна година, а намерението на организаторите е то да се утвърди като ежегодна традиция, каза за БТА Стоян Христов, един от участниците в инициативата.

Празничната обиколка започна от Центъра за настаняване от семеен тип за деца до 18 години в село Първомай, където децата бяха зарадвани с подаръци и лакомства. След това мотористите посетиха Петрич и Сандански, като навсякъде бяха посрещани от жители и деца, очакващи празничната изненада. По време на инициативата бяха раздадени подаръци и около 170 празнични пакета с лакомства.

Крайната точка на мотошествието беше село Рупите, където в центъра се състоя празнично тържество. В селото бяха зарадвани повече от 150 деца. Кметът на Рупите Димитър Господинов благодари на спонсорите, които са съдействали за реализирането на инициативата и са помогнали за осигуряването на подаръците и празничната почерпка.

За доброто настроение на присъстващите беше подготвена празнична програма с музика и символично запален огън, който олицетворява домашното огнище и споделеността по време на празниците. За най-малките беше осигурено и пони, което предизвика интерес и радост сред децата.

Организаторите посочиха, че инициативата има за цел не само да зарадва децата по време на коледните празници, но и да насърчи съпричастността и добротата.