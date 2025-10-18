20% поскъпване искат таксиджиите в Благоевград

С около 20% искат да вдигнат цената на 1 км пробег таксиджиите в Благоевград от 1 януари 2026 г. Предложението е депозирано от председателя на Съюза на таксиметровите превозвачи Росен Начев в общината и кметът Методи Байкушев го внася за обсъждане и в местния парламент за дискусия и решение. Искането се обосновава с инфлацията за 2024 и 2025 г., с увеличението на минималната работна заплата и очакваното й ново повишение през 2026 г., както и с нарастващите цени на застраховките и на сервизните услуги.

Таксиметровият превоз на пътници в Благоевград поскъпна в началото на 2024 г. с решение на ОбС. Тогава по искане на Росен Начев минималната дневната тарифа за превоз на пътници стана 0,99 лв., а максималната – 1,19 лв. Одобрените нощни тарифи за 1 км пробег бяха 1,30 лв. минимална и 1,50 лв. максимална. В новото предложение се залагат цени от 1,19 лв. минимална дневна тарифа и 1,50 лв. максимална, а през нощта за 1 км пробег пътниците да плащат минимум 1,44 лв. и максимум 1,68 лв.

Методи Байкушев

Паралелно се вдига и началната тарифа и тя става минимум 2,38 лв. и максимум 3,60 лв.

Справката на Националния статистически институт за годишната инфлация през септември 2025 г. спрямо септември 2024 г. сочи, че за страната тя е 5,6%.

„Увеличението е неизбежно. От 2 г. държим едни цени, а минималната работната заплата се вдигна 2 пъти, предстои и трето увеличение през новата година“, коментира за вестник „Струма Росен Начев и обясни: „След горивото поскъпването на разходите ни за осигуровки и заплати е с над 30%. Във връзка с въвеждане на еврото подменяме всички апарати, цената на един е между 600 и 700 лв. плюс разходи за поддръжката им и метрология. Разбира се, притесняваме се като всички от належащото увеличение на тарифите, но и с него Благоевград ще остане на дъното в класацията с една от най-ниските цени на тази услуга в страната. Преди последното увеличение цените на услугата не бяха пипани 5 години и хората си спомнят колко зле се отрази това на бранша и в резултат младите хора напуснаха. През последните 2 години се вижда промяната, все повече са новите и по-екологични коли, те са по-чисти, наблюдава се тенденция млади хора да се връщат, а създаването на добра икономическа среда тук е от огромно значение“, коментира председателят на Съюза на таксиметровите превозвачи в Благоевград.

Дали обществото ще реагира на искането за поскъпване на таксиметровия превоз ще стане ясно до средата на ноември, а какво е становището на съветниците – ще се разбере по време на дискусиите и гласуването, които се очаква да се проведат до края на ноември.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА