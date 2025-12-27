2026 е годината на Огнения Кон-какво да облечем в новогодишната нощ, за да ни върви

Според източния календар 2026 година е под знака на Огнения Кон – символ на енергия, движение, смелост и ново начало. За да привлечем късмет, здраве и успех през новата година, традициите препоръчват специално внимание към облеклото в новогодишната нощ.
Подходящи цветове
Най-подходящи са:
червено и бордо – за късмет и сила
оранжево и златисто – за богатство и успех
кафяво и бежово – за стабилност и баланс
Избягвайте студени и тъмни цветове като сиво и черно, които не се свързват с енергията на Коня.
Материи и стил
Огненият Кон харесва:
естествени материи – коприна, кожа, вълна
свободни и удобни дрехи, които не ограничават движениетоакценти като колани, бижута, метални елементи
Аксесоари за късмет
Смята се, че носенето на:
златни или медни бижута
малък червен аксесоар
ще донесе защита и благополучие през годината
Какво не бива да обличаме
прекалено тесни дрехи
изцяло черно облекло
скъсани или стари дрехи – символизират застой
Съвет за пиринската трапеза
В новогодишната нощ е добре да има месни ястия, хляб и вино – за изобилие и сила през годината.
