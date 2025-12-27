2026 е годината на Огнения Кон-какво да облечем в новогодишната нощ, за да ни върви

Според източния календар 2026 година е под знака на Огнения Кон – символ на енергия, движение, смелост и ново начало. За да привлечем късмет, здраве и успех през новата година, традициите препоръчват специално внимание към облеклото в новогодишната нощ.

Подходящи цветове

Най-подходящи са:

червено и бордо – за късмет и сила

оранжево и златисто – за богатство и успех

кафяво и бежово – за стабилност и баланс

Избягвайте студени и тъмни цветове като сиво и черно, които не се свързват с енергията на Коня.

Материи и стил

Огненият Кон харесва:

естествени материи – коприна, кожа, вълна



свободни и удобни дрехи, които не ограничават движениетоакценти като колани, бижута, метални елементи

Аксесоари за късмет

Смята се, че носенето на:

златни или медни бижута



малък червен аксесоар

ще донесе защита и благополучие през годината

Какво не бива да обличаме

прекалено тесни дрехи

изцяло черно облекло

скъсани или стари дрехи – символизират застой

Съвет за пиринската трапеза

В новогодишната нощ е добре да има месни ястия, хляб и вино – за изобилие и сила през годината.



