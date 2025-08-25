21-годишна родилка почина в болница в Русе

21-годишна родилка почина в университетската болница „Канев” в Русе. На 21 август жената е родила второто си дете. Два дни по-късно е починала.

Роднините ѝ търсят истината за случилото се. Разказват, че се е оплаквала от болки, но никой не ѝ е обърнал внимание.

Семейството е от Две могили. Пред болницата днес се събраха десетки техни роднини.

„Звънна ми и ми каза: „Честито, имаме момче”. На сутринта се оплака от остри болки в корема. Пак викнах лекарите, но те нищо не предприеха, успокояваха ме – казаха, че няма нищо, децата са здрави, жена ми е здрава. Цял ден никой не дойде при нея, никой не ѝ обърна внимание”, разказа Светлин Георгиев, съпруг на починалата родилка.

„Удариха две инжекции. След това детето стана по-лошо. Искаме да знаем причината”, заяви бабата на родилката – Севда Маринова.

„Нека Прокуратурата си свърши работата – аз не съм съдник, не мога да съдя, не мога да отнемам души като тях”, каза още почерненият съпруг.

От болницата съобщиха, че е сезирана Окръжната прокуратура, разпоредена е и вътрешна проверка.

„Не можем да ви дадем отговор. Трябва да изчакаме резултатите от аутопсията”, заяви д-р Лидия Стефанова, директор „Медицински дейности” в УМБАЛ „Канев”.

„Евентуално може да искаме и втора съдебно-медицинска експертиза, която да бъде сравнена с това, което ще бъде извършено в болницата. Ако има нарушения, този, който ги е допуснал, ще си понесе отговорността”, заяви изпълнителният директор Иван Иванов.

Nova





