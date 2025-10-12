21-г. Митко Семков от Церово загина при катастрофа на разклона за Бучино и Бело поле

21-годишен шофьор загина при зверска катастрофа край Благоевград, а 28-годишният му спътник бе приет в тежко състояние в болница.

Пътният инцидент стана в събота около 18:40 часа в района на разклона за селата Бучино и Бело поле. Лек автомобил БМВ, управляван от 21-годишен шофьор, движейки се в посока от с. Долно Българчево към с. Бело поле, е излязъл извън платното за движение, блъснал се е в земен скат и се е преобърнал няколко пъти.

На мястото на катастрофата веднага са пристигнали екипи на Спешна помощ. Двамата пътуващи са били пострадали тежко, веднага били транспортирани в МБАЛ – Благоевград. Въпреки усилията на медиците шофьорът, 21-годишният Митко Семков от благоевградското село Церово, е починал. 28-годишният му спътник от Благоевград е настанен в хирургично отделение на МБАЛ – Благоевград с комоцио и наранявания в областта на гърба, но не са животозастрашаващи.

По случая е образувано досъдебно производство, причините за катастрофата се разследват. Загиналият младеж е работил във фирма за монтаж на фотоволтаици.

Пак в събота вечерта пешеходец бе блъснат на пътя в района между с. Долна Градешница и Кресна. Пострадалият е 52-годишен мъж, който е приет в болница с фрактура на крака и травма на главата, без опасност за живота. Шофьорът на лекия автомобил БМВ е избягал от местопроизшествието, но по-късно е заловен от полицаите. Пробите за алкохол и наркотици на 24-годишния шофьор са били положителни.

В петричкото село Ръждак е задържан 29-годишен шофьор, карал пиян и дрогиран, а при последвало претърсване на хотелска стая, в която бил настанен, са открити амфетамини.

ТИНА ГЕОРГИЕВА