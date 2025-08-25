21 000 лв. осигурява община Кюстендил за IT обучение на 300 ученици

Община Кюстендил осигурява 21 000 лв. за допълнително IT обучение на ученици в пет училища, а средствата ще бъдат заложени с решение на ОбС от общински бюджет 2026 г. Финансирането ще помогне за достъп до 18 образователни програми за допълнително обучение – надграждане на компетенциите по програмиране.

Петте училища са: НУ „Св. Климент Охридски”, ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, ОУ „Проф. Марин Дринов”, ОУ „Иван Вазов”, ПМГ „Проф. Емануил Иванов”.

За предстоящата учебна 2025/2026 г. след заявен интерес за провеждане на допълнително обучение по програмиране на група ученици в сградата на ПМГ „Проф. Емануил Иванов” се предвижда да се проведе обучение по алгоритмично програмиране. Целта на допълнителното обучение по програмиране е да бъдат мотивирани учениците и да се развиват в усвояването на нови идеи.

„Между 200 и 300 ученици ще имат възможност да се обучават безплатно по актуални и нововъведения в програмирането. Програмирането е изкуството и науката на създаването на компютърни програми и алгоритми, които изпълняват определени задачи или решават проблеми. В наши дни технологията е навсякъде около нас. Обученията по програмиране са начин учениците да придобият важни умения, които да им помогнат в бъдещи професионални кариери”, поясняват от община Кюстендил.

ГЕРГАНА ИВАНОВА






