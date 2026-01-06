22-г. К. Георгиев хвана за трети път кръста на Богоявление в Рилци! Отец Г. Кацарски гневно към събралите се жители: Ако сте дошли заради сеира, а не заради вярата, по-добре да си ходим!

„Ако сте дошли заради сеира, по-добре да си ходим. Трябва да сте тук, водени от вярата, а не заради зрелището“, с тези думи отец Георги Кацарски се обърна към жители на Рилци, а повод за гневната реакция от страна на свещеника на селото стана фактът, че малко преди да започне ритуалът, съпътстващ хвърлянето на кръста, някои от присъстващите бяха с гръб към духовника, говореха си и гледаха младежите, нагазили във вирчето при складовете на Цигарената фабрика, по същото време се чуваха и удари на тъпан…

„И се обърнете към мен, за да чуете службата. Все пак тя е за вас“, каза още отец Г. Кацарски и се закани, че ще направи дълъг водосвет от един час и чак тогава ще има зрелище.

Думите му накараха насъбралите се действително да се смълчат и да запазят тишина. Самият ритуал продължи около 20 мин., след което настана кулминацията. Тази година късметът споходи 22-г. Костадин Георгиев, който хвана кръста за трети път.

Отец Г. Кацарски смъмри жителите на Рилци преди отслужването на водосвета К. Георгиев / вдясно/ с младежите, облечени с ризи с шевици „Битката“ във водата

А. Христова и синът й Явор откупиха кръста и иконата за четвърти път

Във водата влязоха 8 младежи, като петима от тях облякоха ризи с шевици и препасаха червени пояси. Идеята, реализираща се за втора поредна година, е на Борислав Керемедчиев. Самият той участва в рутиала за шести път, като три пъти досега е вадил кръста. Със събраните пари прави дарения, като е купил и ризите, най-вече заради патриотичната нотка и принадлежността към българските традиции.

На мястото имаше тонколона и жива музика, но участниците не успяха да се организират за общо хоро във водата.

А иначе за четвърта година иконата и кръстът бяха откупени срещу 400 лв. от Ана Христова и сина й Явор.

„Това действително се превърна в традиция за нас. Правим го за здраве на всички хора и за да подпомогнем църквата“, сподели. А. Христова.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА