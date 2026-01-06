22-г. служител в БГ ТОЛ В. Богданов за трети път извади кръста от река Струма при Бело поле

Топ теми

22-г. служител в БГ ТОЛ Владимир Богданов извади кръста от река Струма край благоевградското село Бело поле.  Традиционно ритуалът се състоя при моста за селата Бучино и Българчево, като преди това председателят на църковното настоятелство отец Андон Шавулев отслужи празнична литургия в местния храм.

Във водата, дълбока до кръста, нагазиха деветима смелчаци от Бело поле, а късметът споходи Влади, който участва за четвърти път и три пъти досега изважда светинята. Впечатление направи, че между младежите нямаше боричкания и напрежение. Всички поздравиха В. Богданов, а самият той пожела на белополчани здраве и благоденствие.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

