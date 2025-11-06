23-годишен петричанин, пребил бременната си жена, осъден да плати глоба от 1500 лв.

23-годишен петричанин, който бе обвинен, че е пребил бременната си жена, бе осъден да плати глоба в размер на 1500 лв. Това постанови съдия Сузана Полизоева от РС – Петрич, с което И.Я. е признат за виновен, че е причинил лека телесна повреда на бременната С.М., с която е живял на семейни начала. Пострадалата при побоя е била с охлузвания по лицето и шията, разкъсно-контузни рани по лигавичната повърхност на устните, кръвонасядане на клепачите на дясното око, кръвонасядане на лявата мишница и охлузване на дясната предмишница, които в своята съвкупност са обусловили временно разстройство на здравето, неопасно за живота, като деянието е извършено в условията на домашно насилие. Тъй като обвиняемият е неосъждан, той е освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, поради което му е наложено административно наказание глоба от 1500 лв.

Припомняме, че екшънът се разигра на 17 септември 2024 г., а обвинителният акт бе внесен в съда преди 4 месеца. При разследването е установено, че И.Я. заживял на семейни начала със С.М. в дома на родителите си в Петрич от декември 2023 г. Той се държал грубо и арогантно с младата жена – постоянно й се карал, случвало се да упражнява физическо насилие спрямо нея. На 13.09.2024 г., докато бил извън града, С.М. напуснала дома му и се върнала при родителите си. Обвиняемият не бил съгласен с действията й, като настоявал тя да се върне при него и отново да заживеят заедно. За целта използвал приложение за комуникация по интернет, през което многократно й изпращал съобщения, но тя била непреклонна и отказвала да го направи. На 17.09.2024 г. С.М. била на разходка с приятелки в градския парк. Научавайки за това, И.Я. пристигнал с автомобила си и я извикал да поговорят, както и да й върне документа й за самоличност и банкова карта. Въпреки отказа й да се качи в автомобила му той я принудил със сила и потеглил. По време на пътуването обвиняемият нанасял удари на С.М., която била в напреднала бременност и й предстояло раждане. Продължил да упражнява физическото насилие спрямо нея и при пристигането в дома на родителите му, които били свидетели на случващото се.

Родителите на пострадалата разбрали, че дъщеря им e била отведена насила от И.Я., и отишли в дома му. Не успели да я приберат, поради което отишли в полицията, за да заявят за случая.

Пострадалата С.М. била прегледана от лекар, който констатирал наличие на наранявания. Впоследствие е било образувано досъдебно производство, в хода на което е била назначена и изготвена съдебномедицинска експертиза. Според заключението й на С.М. са били причинени травматични увреждания – охлузвания, разкъсно-контузни рани, кръвонасядания.

Обвиняемият И.Я. е с основно образование, неженен и безработен. Наред с глобата от 1500 лв., той е осъден да плати на ОД на МВР – Благоевград разноски в размер на 1281,66 лв. за изготвените съдебномедицинска и комплексна съдебно-психиатрична и психологична експертиза.

Решението на Районен съд – Петрич подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Благоевград.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА