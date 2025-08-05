23-ма от кандидатите за директори на училища в Пиринско достигнаха до последната фаза на конкурса – събеседване и защита на концепциите, трима не издържаха теста

Зам. шефът на 3 ОУ В. Чолаков коментира: Мисля, че е логично да искам да завърша кариерата си спрямо йерархията на училищно ниво

23-ма от кандидатите за директори на образователни институции в Пиринско достигнаха до последната фаза на конкурса – събеседване и защита на концепциите. Припомняме, че със заповед на началника на РУО Ивайло Златанов бяха обявени конкурси за ръководните постове в 15 училища и за ЦСОП /Център за специална образователна подкрепа/ в Долно Драглище. Документи подадоха 30 педагогически специалисти, като трима не бяха допуснати до участие. Междувременно, заради липса на подадени заявления, процедурата за заемането на длъжността в СУ – Вълкосел бе прекратена.

Кандидатите се събраха пред сградата на НХГ /сн. 1, 2/ и малко по-късно влязоха и заеха местата си за теста /сн. 3/



В петък /01.08./ в сградата на Националната хуманитарна гимназия се състоя писмения изпит, като един от претендентите – кандидатиралата се за директор на Математическата гимназия, общинската съветничка Василиса Павлова, не се яви. Самият тест, съдържащ 50 въпроса бе с времетраене от 70 минути. Пръв, около 40 минути след началото, излезе Вайдин Мисанков. Той обясни, че има 13-годишен учителски стаж. Преподава история, философия и гражданско образование в СУ – Якоруда и се кандидатира за директор на Професионалната гимназия в града, като за поста има още двама конкуренти.

„Със сигурност заплащането не е основният мотив, просто имам визия за развитието на училището“, заяви учителят и допълни, че тестът му се е сторил лесен.

На обратното мнение бе настоящият зам. директор и кандидат за директор на благоевградското 3 ОУ Васил Чолаков. На излизане той коментира, че писменото изпитване е било трудно, като една част от въпросите нямали отношение към нормативната база. Така например имало питане от рода: какво би направил директорът, ако двама учители по математика се скарат в учителската стая? Сред възможните отговорите са, че ще говори с тях насаме, ще опита да ги сдобри…

Вайдин Мисанков /сн. 4/ и Васил Чолаков /сн. 5/ на излизане след писмения изпит



Репортер на „Струма“ попита Чолаков какъв е основният мотив да се кандидатира за директор, при което той отговори чистосърдечно: „Работя в училището от 1988 г., това са 37 години, като изключим неплатената отпуска, която ползвах, докато бях в КНСБ. От 2011 г., когато се наложи, замествам директора Михаил Спасов. Смятам, че е логично да искам да завърша кариерата си на най- високото ниво в училищната йерархия”, обясни Чолаков. Що се касае до заплатата изтъкна, че не знае точно колко е трудовото възнаграждение на директора, но едва ли е много повече отколкото на зам. директор.

След проверката на писмените работи стана ясно, че трима от явилите се не покриват изискуемия минимум за резултат от 30 точки. Така към последния етап – интервюто, продължават 23-ма от кандидатите.

„Аз лично имам малко над 30 точки“, сподели с известна скромност В. Чолаков.

Впечатление направи, че по време на инструктажа преди теста, председателят на конкурсната комисия, началникът на отдел ОМДК /Организационно методическа дейност и контрол/ в РУО Методи Попов акцентира, че всяко едно от събеседванията ще е около 70 минути. Всички допуснати са информирани за часа и дата на събеседванията, които ще се проведат от 7 до 13 август.

СТАНISLAVA DALEVA






