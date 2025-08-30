23 модулни амбулатории изграждат в кюстендилските села, специалисти от болницата или медицински сестри, на щат в общината, ще ги обслужват

Общински съвет – Кюстендил реши oбщината да кандидатства за изграждане на 23 модулни амбулатории в села. В докладната записка е посочено, че по този начин ще се преодолее липсата на равномерен достъп до медицински услуги в периферните и слабо населени райони. Това стана на редовната сесия на ОбС – Кюстендил вчера, която започна с едноминутно мълчание в памет на починалите наскоро съдия Андрей Радев и отец Даниел Хаджийски.

При обсъждането на предложението кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов каза, че се водят разговори с цел специалисти от болницата в града да посещават модулните амбулатории. По думите му амбулаториите биха били бази за медицински сестри, които са служители на общината и в момента посещават нуждаещи се в селата. Атанасов поясни, че към момента се събират оферти от фирми, а максималната цена е до 88 хиляди лв. Амбулаториите ще бъдат поставени върху фундамент от бетон и ще бъдат оборудвани с климатици за отопление. Предвидена е и вентилация за свеж въздух.

Процедурата за кандидатстване е обявена от Министерството на здравеопазването и е за изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена от инвестиция „Развитие на амбулаторните грижи“, финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост.

Изграждането на амбулатории за извънболнична помощ ще бъде чрез закупуване на готови контейнери, които ще бъдат поставени на бетонни площадки върху общински терени в регулация с площ от около 44 кв. м всеки.

По време на заседанието кметът Атанасов съобщи, че ще бъде финансиран разработен от общината проект за подмяна на седалки на стадион „Осогово“ и направата на нов футболен терен с тревно покритие, както и нова ограда на целия спортен комплекс.

По думите на Атанасов заедно със спечеления проект, чието физическо изграждане предстои съвсем скоро – „за лекоатлетическа писта, осветление и игрища за хвърляне на копие и диск, които могат да се ползват и като футболни терени, съчетано и с другия проект, който спечелихме – за допълваща лекоатлетическа писта за загряване, осветлението й и стрийт фитнес, комбинацията от трите проекта ще направи една изцяло нова спортна база“. Кметът изрази увереност, че проектите ще бъдат изпълнени в срок.





