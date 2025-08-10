24 години след атаката! Останките на 3 от жертвите на атентатите от 11 септември бяха идентифицирани

Тленните останки на три жертви на атентатите от 11 септември 2001 г. бяха идентифицирани. Развиващата се ДНК технология продължава да постига последователни успехи в /близо четвъртвековните усилия да се върнат останките на загиналите на техните близки.

Вчера официални представители от Ню Йорк обявиха, че са идентифицирали тленните останки на Райън Д. Фицджералд, 26-годишен валутен търговец, Барбара А. Кийтинг, 72-годишна пенсионирана изпълнителна директорка на неправителствена организация, и друга жена, чието име властите не разкриват по искане на семейството ѝ.

Те са идентифицирани чрез подобрени ДНК тестове на микроскопични останки, открити преди повече от 20 години сред развалините на Световния търговски център след атаките с похитени самолети от терористичната организация „Ал Каида“ на 11 септември 2001 г., съобщиха от офиса на градския медицински експерт.Барбара Кийтинг е била на борда на полет 11 на „Америкън Еърлайнс“ (American Airlines) от Бостън, щата Масачузетс, до Лос Анджелис, щата Калифорния, когато терористите го разбиват в Северната кула на Световния търговски център в Ню Йорк. Тя се е връщала в дома си в Палм Спрингс, щата Калифорния, след като е прекарала лятото в Кейп Код, щата Масачузетс.

Кийтинг е работила в сферата на социалните услуги, а след пенсионирането си се е занимавала с дейността на Римокатолическата църква в Палм Спрингс.

Фицджералд, който живеел в Манхатън, Ню Йорк, е работил във финансова компания в Световния търговски център, завършвал е магистърската си степен по бизнес и е разговарял по телефона с приятелката си по време на атаката, сочат данни, публикувани по онова време.

Общо близо 3000 души са загиналите, когато на 11 септември 2001 г. терористите врязват два самолета в Световния търговски център и един в Пентагона във Вашингтон. Четвърти похитен от тях самолет не успя да достигне целта си и се разби на поле в щата Пенсилвания. Предполага се, че той е трябвало да се вреже в Капитолия или в Белия дом. По-голямата част от жертвите, над 2700 души, загиват при атаката срещу Световния търговски център в Ню Йорк.







