24-годишен без книжка и след употреба на алкохол подкара мотоциклет в с. Кочан, заби се в метална ограда

Около 05:00 часа на 12.08.2025 г. в с. Кочан, общ. Сатовча, неправоспособен 24-годишен мъж от същото село, управлявайки мотоциклет „Ямаха“ с несъобразена с пътните условия скорост, на ляв завой е излязъл в дясно от пътя и се е блъснал в метална ограда. Мотоциклетистът, чиято проба с техническо средство е отчела наличие на 1,20 промила алкохол в издишания от него въздух е пострадал с фрактура на крака и ключицата, а 25-годишен негов спътник от селото  е получилразкъсно-контузна рана на главата и фрактура на прешлен. По време на движението, водачът и спътникът му не са били с поставени защитни каски. По случая е образувано досъдебно производство.



