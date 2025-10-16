24 задържани по схема с китайско карго, ощетила бюджета с 30 млн. лв.

Софийската градска прокуратура и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) проведоха мащабна акция срещу организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Говорителят на СГП Десислава Петрова обяви, че са повдигнати обвинения на осем души, а щетите за държавния бюджет се изчисляват на над 30 милиона лева.

„Поводът за днешния брифинг е желанието ни да ви запознаем с дейността на Градска прокуратура и ГДБОП, която се изрази в една много мащабна акция, проведена съвместно на 14 октомври в град София и в други райони на страната“, заяви Петрова.

В операцията са участвали 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа, служители на НАП, а дейността е била координирана от петима наблюдаващи прокурори от СГП. Извършени са над 100 процесуално-следствени действия, включително 90 претърсвания и изземвания на различни обекти, огледи на местопроизшествия и обиски на лица.

„Огромен брой веществени доказателства бяха иззети в хода на акцията, сред които множество мобилни телефони, множество документи, тефтери със записки, фактури, касови апарати, дебитни карти, часовници, големи парични суми на обща стойност над 300 000 лева в левова и еврова валута“, коментира Петрова.

В късните часове на 14 октомври са повдигнати обвинения на общо осем души за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на данъчни престъпления и пране на пари. Според събраните до момента доказателства, четирима от тях са сочени за ръководители, а останалите четирима – за участници.

