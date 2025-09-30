24 проекта на „Напоителни системи” за рехабилитация на инфраструктура за напояване са изпълнени и подадени за отчет пред ДФЗ-РА

След като в последно време водата в язовирите драстично намалява и това буди основателни въпроси, разяснение по темата даде изпълнителният директор на държавното дружество „Напоителни системи“ Снежина Динева, която поясни кога ще бъде изпълнена заветната цел за осигуряване на напояването на 2,5 млн. декара.

Всички проекти реализирани по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020 г. са завършени и подадени за отчет пред Държавен фонд „Земеделие“ – РА преди крайния срок – 1 октомври. С реализация на инвестициите за рехабилитацията на напоителните съоръжения е осигурена възможност за доставка на вода до допълнителни 200 хил. дка от годните за напояване поливни площи, при инвестирани над 100 млн. лв.

– Г-жо Динева, по кои обекти работи сега „Напоителни системи“, външни изпълнители ли наемате?

– До началото на месец октомври 2025 г. е крайният срок за завършване и отчитане пред Държавен фонд „Земеделие“ – РА на всички 24 проекта за рехабилитация на инфраструктура за напояване, финансирана по подмярка 4.3 от ПРСР. Дружеството успя да приключи и да подаде проектите за отчет преди крайния срок 1 октомври. За всички, свързани с реализиране на инвестиционните намерения действия, „Напоителни системи“ ЕАД е провело обществени поръчки за избор на изпълнители по реда на ЗОП.

Отделно от ПРСР „Напоителни системи“ ЕАД кандидатства за финансиране с цел рехабилитация и модернизация на хидромелиоративна инфраструктура за улавяне, съхранение и разпределение на вода за напояване и по линия на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Тъй като процедурите по оценка и прием на проектни предложения са текущи, дружеството не може да се ангажира с обявяване на конкретен брой обекти, които ще бъдат рехабилитирани. Въпреки това, предвид че размерът на осигуреното финансиране е почти два пъти по-голям от този по ПРСР, логично се очаква обектите да са повече от реализираните по подмярка 4.3.

Освен описаните интервенции, финансирани чрез инструменти и фондове на ЕС, за „Напоителни системи“ ЕАД е предвидена поетапна капитализация за четиригодишен период със средства от националния бюджет. При осигуряване на средства през текущата година, дружеството планира да възложи по реда на ЗОП изпълнение на СМР за обекти, чиито проекти са подготвени, но до момента не са били одобрени за финансиране и да избере по реда на ЗОП изпълнители за проектиране на значителен брой обекти. Тяхното изпълнение ще бъде поетапно реализирано през следващите четири години с цел осигуряване на възможности за обслужване на около 2 млн. дка, както и да бъдат извършени основни ремонти на над 50 язовира за напояване, собственост на дружеството.

– В началото на поливния сезон казахте, че тази година няма да има проблеми с поливането там, където има напоителни канали. Това валидно ли е и към днешна дата, тъй като при изслушване в парламентарна комисия казахте, че не сте много сигурни за осигуряването на поливна вода в Пловдивско-Пазарджишкия район?

– Предвид извършените рехабилитации на съоръжения за доставка на вода за напояване е налице значителна икономия на вода спрямо периодите преди извършване на основни ремонти на най-амортизираните и използвани участъци от напоителните канали, помпени станции и други съоръжения. Последното означава, че с по-малки иззети от водоизточниците водни количества, дружеството успява да обслужи повече поливни площи в обхвата на съответното съоръжение. Т.е., когато инфраструктурата за доставка на вода е в изправно състояние, тя може да проведе необходимите водни количества до площите на водоползватели, без да се допуска излишно разхищение на ресурси при транспортирането им. За да е възможно последното обаче следва в съответния водоизточник, от който се изземат водни количества, да е акумулиран достатъчен обем вода, което „Напоителни системи“ ЕАД не би могло да гарантира и контролира, тъй като последното е в пряка зависимост от климатичните условия в съответния район. Тук следва да се има предвид, че в глобален аспект е налице тенденция към засушаване, редуцирани водни запаси и намален приток към основните водоизточници не само за напояване, но и за питейни нужди. Настоящата година е трета поредна суха година по данни на НИМХ/МОСВ и при съпоставка на данните за разполагаемите водни ресурси в язовирите, предназначени за напояване през последните няколко години, годината се доближава най-много до 2020 година. Още преди началото на поливен сезон дружеството уведоми водоползвателите си, че в очакваните по-сухи условия, водата за напояване ще се подава по предварително съгласуван с водоползвателите график. Конкретно за Пловдивско-Пазарджишкия район следва да се има предвид, че основни водоизточници там са яз. „Тополница”, който е с най-ниските регистрирани за последните над 10 години обеми, яз. „Батак” и яз. „Белмекен”. Последните два язовира не се стопанисват от „Напоителни системи“ ЕАД и за използване на води от тях, дружеството разчита на спазване на обявените приоритети в Закона за водите, по отношение разрешаване на водовземанията по цели, по ред и в количества, разрешени от страна на МОСВ и отпускани от НЕК ЕАД. Към момента в голяма част от клоновата структура на дружеството, включително в районите на Пловдив и Пазарджик, напоителният сезон вече приключи, като дружеството изпълни всички подадени заявки за напояване от страна на земеделските производители.

– Може ли да припомните какъв е срокът за постигане на голямата цел за напояване за 5 млн. декара земеделски земи и какъв, според предварителните сметки, е размерът на инвестициите, за да се случи това?

– Съгласно последно извършеното през 1999 г. преброяване на поливните площи в страната и утвърдено с РМС № 512/2000 г. годните за напояване площи възлизат на 5 417 794 дка. От над 25 години преброяване на поливните площи в страната не е извършвано. В последните години „Напоителни системи“ ЕАД доставя вода за напояване до над 330 хил. дка, които плавно се увеличават. След завършване на рехабилитациите по подмярка 4.3 дружеството има потенциал да обслужи допълнителни 200 хил. дка от годните за напояване площи. След реализация на обектите по Стратегическия план ще бъде осигурена възможност за обслужване на още 400 хил. дка, а при възстановяване на планираната хидромелиоративна инфраструктура при капитализация на дружеството за 4-годишен период, считано от текущата година, дружеството ще има възможност за обслужване на около 2 млн. дка от поливните площи.

– „Агроводинвест“ се вля в „Напоителни системи“ с решение на правителството на 9 май тази година. Как активите и дейността на тази фирма, която впрочем отчиташе години наред загуби във финансовите си отчети, подобряват работата на напоителното дружество?

– „Агроводинвест“ ЕАД е едно от търговските дружества с едноличен собственик на капитала министърът на земеделието и храните. Основният му предмет на дейност включва осъществяване на инвестиционния процес при изграждане на селскостопански, хидромелиоративни и други обекти, експертни оценки, маркетинг и технологични проучвания, експлоатация на селскостопански, хидромелиоративни и други обекти, упражняване на независим строителен надзор в проектирането и строителството и други. Натрупаната за над петгодишен период задлъжнялост на дружеството, непредприети своевременнo мерки за недопускане увеличаване на задълженията, липсата на персонал и множеството съдебни претенции за неразплатени задължения, ведно с лихвите към тях, са предпоставка за разпродаване на държавно имущество от ЧСИ. „Агроводинвест“ ЕАД има и обекти публична държавна собственост – „незавършено строителство“, включително няколко язовира, които задбалансово се водят към дружеството.

С оглед сходния предмет на дейност, физическото близко разположение на офисните помещения в градовете, респ. съоръжения и обслужващи имоти, до напоителна и отводнителна инфраструктура, преценявайки възможностите за развитие и разширяване дейността на „Напоителни системи“ ЕАД, е сметнато за удачно „Агроводинвест“ ЕАД да се „влее“ в „Напоителни системи“ ЕАД с всички активи и пасиви на дружеството.

В условията на променени климатични условия, както и с оглед поддръжката на съоръженията на „Напоителни системи“ ЕАД за улавяне и доставка на вода за напояване и съоръженията за отводняване, при вливане на двете дружества активите на „Агроводинвест“ ЕАД биха намерили приложение по предназначение за разполагане и съхранение на поливна техника, строителни материали и други активи, както по отношение извършвани ремонтно-възстановителни работи по проекти с външно финансиране, така при ремонти със собствени сили и при цялостно извършване на процесите по доставка на водни маси за напояване и дейности по отводняване. Съответно след вливането дейностите по осъществяване на надзор в проектирането и строителството няма как да бъдат осъществявани от „Напоителни системи“ ЕАД, предвид предмета на дейност на последното, тъй като това би противоречало на действащата нормативна уредба.

– Зам. министърът на земеделието Иван Капитанов съобщи, че и „Земинвест“ – още една губеща държавна фирма, ще премине към „Напоителни системи“. Скоро ли ще се случи и защо е необходимо?

– Подобна е ситуацията и със състоянието на „Земнивест“ ЕАД – друго търговско дружество от системата на МЗХ с много сходен на „Агроводинвест“ ЕАД предмет на дейност, както и натрупани задължения, създаващи предпоставка за разпродаване на държавно имущество. Основна цел на вливането на двете дружества в „Напоителни системи“ ЕАД е окрупняване и опазване на държавни активи с неотпаднало предназначение, опазването и правилното им стопанисване, което би имало съществен и пряк ефект върху възможностите за съхраняване и разпределение на водния ресурс за нуждите на напояването.





