25-г. Габриела, oцеляла в катастрофата край Бобов дол, има нужда от кръводарители

Тежката катастрофа, която вчера разтърси целия Югозападен регион, отне живота на 19-годишната Кристина – студентка в ЮЗУ, а друго младо момиче – 25-годишната Габриела Георгиева – продължава да се бори за живота си в УМБАЛСМ „Пирогов“.

По данни на близките, Габриела е в тежко състояние и има спешна необходимост от кръв, независимо от кръвната група. Всеки, който има възможност да помогне, може да дари кръв в който и да е център по кръводаряване в страната, като посочи името:

Габриела Емилова Георгиева – за УМБАЛСМ „Пирогов“

Контакт за координация: 0885 903 443

„Днес Габи претърпя катастрофа, нейна приятелка загина, а тя се бори за живота си. Днес е рожденият ѝ ден… Нека който може, да помогне!“, написаха вчера през нощта нейни колеги, които отчаяно търсят подкрепа.

Както struma.bg писа, инцидентът е станал в района на бензиностанция край Бобов дол. Лек автомобил се е ударил в дърво. На място е загинала 19-годишната Кристина, а Габриела е транспортирана в столично здравно заведение с опасност за живота.

Автомобилът е бил управляван от 21-годишна жена. По информация на прокуратурата, тя е тествана за алкохол и наркотици – и двата теста са отрицателни. Взети са и кръвни проби за химическа експертиза. Под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил по случая се води досъдебно производство.

Да се мобилизираме за Габи

В труден момент като този всяка капка кръв може да спаси живот.

Призоваваме всички, които имат възможност, да дарят.

Животът на Габи зависи от човешката добрина.