25-г. мъж окървавен в лют екшън в с. Попови ливади

Сигнал за възникнала физическа саморазправа в бунгало в с. Попови ливади, общ. Гоце Делчев е получен около 22:30 часа на 10.01.2021 година. От работещите по случая полицейски служители е установено, че скандалът е между 40-годишен от гр. Якоруда и 25-годишен от с. Садово, общ. Хаджидимово. При инцидента, с разкъсно-контузни рани в областта на главата и лявото ухо е пострадал 25-годишният мъж, който след извършен медицински преглед е освободен за домашно лечение. 40-годишният е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Коментар с Facebook