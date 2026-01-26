25-г. Петър Димитров от с. Крупник уличен за вандалския погром в Симитли

Кметът Апостол Апостолов: Осъзнал е какво е направил, обади ми се да поиска прошка и поправи щетите

25-годишният Петър Димитров от село Крупник е уличен за вандалския погром в Симитли. Около 08:40 часа на 25.01.2026 г. във Второ РУ – Благоевград е съобщено, че са увредени спирки на градския транспорт и две букви от бетон, които са част от надпис с името на града. В резултат на проведените незабавни действия от полицейските служители е установен 25-годишен извършител на деянието от с. Крупник, като същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. За случая е уведомена РП – Благоевград и е образувано досъдебно производство.

Извършителят вероятно е бил под въздействие на алкохол или нещо друго. След като се освестил, е направил самопризнания и е изразил съжаление за стореното. След изтичане на заповедта за полицейско задържане той е потърсил контакт с кмета на Симитли Апостол Апостолов, за да се извини и поискал сам да отстрани щетите.

„Осъзнал е какво е направил и ми се обади да потърси прошка. Обществото няма да му прости, защото реакцията на хората беше показателна. Аз самият съм много разочарован, защото такова нещо в Симитли не се е случвало. За вандалския акт научих от полицията, които бързо разкриха извършителя. Специално благодаря на началника на 2-ро РУ – Благоевград Васко Петров за професионално свършената работа”, коментира кметът на Симитли Апостол Апостолов. Припомняме,че всичко започва между 4:00 и 5:00 часа в неделя. Вандалският поход тръгва от паркинга при кафене „VIVA“, където са преобръщани кошове за смет и са нанесени първите щети. Разрушенията продължават в посока градския пазар, през ДГ „Радост“, филиал „Ян Бибиян“, където са счупени спирка за обществен транспорт и кошове за смет в близост. По главната улица са унищожени млади дръвчета – част от усилията за облагородяване и по-зелена градска среда, създавана с труд, време и ресурс. Вандализмът не спира дотук. В района на социалните центрове и сградата на филиала на Спешна помощ – Симитли хулиганството продължава с ново посегателство – още една спирка за обществен транспорт е напълно разбита и съсипана.

Особено възмутителен е актът на разрушение на входа/изхода на града в посока село Черниче. По повод 55-годишнината на град Симитли преди две години беше изграден красив, осветен надпис „Симитли“ – символ на града, неговата идентичност и гордост. Този символ е брутално унищожен, металните съоръжения не просто са извадени – те са изкъртени, поругани и с ужасяваща арогантност счупени. Вандалските прояви продължават в посока жп прелеза на Орловец, Черниче и разклона между селата Крупник и Полена.

„Това не е просто вандализъм. Това е посегателство срещу труда на цяла общност, срещу усилията за по-добър, по-красив град и населени места. Не е морално. Не е редно. И най-страшното – не е човешко. Унищожаването е лесно, но изграждането изисква отговорност, съзнание и уважение – ценности, които бяха брутално стъпкани“, категорични са от община Симитли.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА