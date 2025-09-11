25-г. Салина брутално убита пред очите на трите си деца от баща им Кирил! Един от малчуганите разказал пред съседите: Тате наби мама и я утепа (ОБНОВЕНО)



25-годишната Салина Патова от дупнишкото село Крайници е била брутално убита пред очите на трите си деца от техния баща – 36-годишния Кирил от село Дъбница. Те са били в къщата по време на разразилия се скандал между тях, който завършва по най-злощастния начин. Жителката на дупнишкото село се запознава с въпросния мъж по време на гурбет в Гърция, като дори го е довеждала неведнъж на гости при роднините си. От известно време насам обаче двойката постоянно се кара и се стига до раздяла. Така преди около седмица Салина се прибира в родната си къща заедно със своите три деца. В сряда срещу четвъртък около 2 часа през нощта мъжът е дошъл пред къщата, слизайки от такси. Съседите чуват как Кирил настоява да му отворят вратата, което се случва, а след това започва поредният скандал пред погледа на трите малки деца. Едно от тях дори на сутринта разказало пред свои съселяни как се е случило всичко с думите: „Тате наби мама и я утепа“. Най-малкото от тях е на 5 години, средното на 8, а най-голямото на 10-годишна възраст.

Къщата, където Кирил е убил майката на децата му Салина Патова

В района на убийството цял ден имаше криминалисти



„Доколкото съм запознат, и трите деца са от този мъж. Те са си живеели на семейни начала. Бащата на Салина почина, докато тя беше малка и на 12-годишна възраст отиде да живее в Сандански при майка си. Дядо й е отгледал както нея, така и брат й. Помня я като малко дете, имаме някаква разлика във възрастта. През годините обаче нито сме се виждали, нито сме се чували. Споменът ми е, че след като завърши училището в Крайници, отиде да живее в Сандански. Работила е в Гърция и някъде там се е намерила с този „хубавец“. Чувам от съседи, че Салина и този мъж не са били в добри отношения и от известно време не са били заедно. Имало е доста караници и спорове между тях. Заради това тя си е тръгнала от Гърция и заедно с децата си е дошла тук при нейните роднини, нейните брат и леля са си в Крайници. Със сигурност обаче той не е живял с нея тук. Идвали са заедно в къщата, но в последно време не са били заедно. Не знам дали по време на скандала и при извършването на убийството мъжът е бил под въздействието на алкохол и други вещества, или пък е бил афектиран от случилото се. Някои съседи твърдят, че Кирил е нападнал Салина с нож, а други, че е използвал счупена стъклена бутилка. Факт е обаче, че я е убил“, коментира пред репортер на „Струма“ кметът на Крайници Десислав Начов.

Попитан дали местните жители се притесняват от бродещия наоколо убиец, кметът отговори:

„Преди малко говорих с полицията и към късния следобед Кирил все още не беше заловен. След убийството той е побягнал пеша в посока село Червен брег. Надявам се съвсем скоро да го хванат, защото така ще е по-спокойно за всички. Честно казано, към момента не виждам местните жители да са много уплашени. Може би в момента не го мислят толкова, че този човек все още може да е в района и да се крие в някоя необитаема къща. Доста време мина като часове. Полицаите са довели на терен и кучета, които участват в издирвателните действия между Крайници и съседния Червен брег. Отделно обикалят и старите къщи в другото село, където мъжът би могъл да се укрива. Все пак той няма да стои вечно затворен, ще поиска да яде и да пие. Не дай си Боже да вземе да стане друг инцидент…Той може вече от страх да направи нещо и да посегне, ако бъде изненадан в някоя къща. Знаете, че имаме тук и вили на хора, които си идват през уикендите. Представете си, че някои софиянци си дойдат утре (б.а. – в петък) за събота и неделя и го заварят в тяхната вила? От страх той може да нападне и тях. Неизвестното плаши най-много. Из селото се заговори, че той може да е хванал влака и да се е върнал в Гърция. Ако знаехме на 100%, че той е зад граница, нямаше да има драма и от какво да се притесняваме“.

