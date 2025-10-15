250 млн. долара годишно струва поддържането на живота на Брус Уилис

Брус Уилис – холивудската звезда от „Умирай трудно“, вече не може да говори, чете и ходи. През 2022 г. му е поставена диагноза афазия, а по-късно през 2023 г. се потвърждава фронтотемпорална деменция – прогресиращо заболяване, което засяга езиковите и двигателните функции и постепенно лишава пациента от самостоятелност. Въпреки че болката не е основен симптом, състоянието му носи ежедневен дискомфорт, объркване и стрес, които семейството му усеща във всеки момент.



Съпругата му Ема Хеминг-Уилис поема пълната отговорност за грижите. Тя се стреми животът му да се поддържа в най-доброто възможно състояние, осигурявайки безопасна и луксозна среда, най-скъпите лекарства и дори иновативни терапии, които засега не дават резултат. Тя наблюдава внимателно всеки жест и реакция на Брус, опитвайки се да разбере нуждите му, въпреки че той вече не може да комуникира.

За да се намали стресът за децата им, съпругата му го премества в преустроената за неговите специфични нужди къща за гости в имота им, където всичко е пригодено за безопасността и удобството му. Дъщерите на Брус от брака му с Деми Мур – Румър и Скаут – също активно се включват в грижите. Те помагат на баща си в ежедневието, прекарват време с него и участват в малки ритуали, които го правят щастлив. Румър споделя в социалните мрежи моменти от тяхното ежедневие, като показва колко силно е обичан и какво влияние има баща ѝ върху хората около него.



Годишната поддръжка на живота на актьора възлиза на около 250 милиона долара – сума, която покрива персонал, терапии, лекарства и оборудване. За финансирането на това скъпо струващо лечение се наложило семейството да продаде няколко недвижими имота, освен това Ема получава финансова помощ от Деми Мур и трите си доведени дъщери. Всеки детайл от ежедневието на Уилис е обмислен – от удобството на леглото и храната до физиотерапевтичните сесии и редовните медицински консултации. Ема признава, че понякога е трудно да наблюдава любимия човек, който вече не може да реагира на света около себе си, и че емоционалното напрежение за цялото семейство е огромно.

Въпреки тежката диагноза семейството продължава да споделя лични моменти с Брус, като празнуване на рождени дни и важни събития, превръщайки всяко преживяване в ценен спомен.

Ема Хеминг-Уилис остава активен застъпник за осведоменост относно фронтотемпоралната деменция и подкрепя други семейства в подобни ситуации.Ретро.бг