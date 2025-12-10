26-г. петричанин намушкан със сабя след уличен бой

26-годишен петричанин бе намушкан със сабя при физическа саморазправа. Сигналът за инцидента е подаден в понеделник към 18:50 часа на тел. 112. В района на улица „Христо Чернопеев“ възникнал скандал между трима мъже на 19, 26 и 38 години, който прераснал в сбиване. При търкала е пострадал 26-годишният, който е с прободна рана в областта на гърба и отрязана кост на лакътната става, съобщиха от полицейския пресцентър. Пострадалият сам е потърсил медицинска помощ в Спешен център – Петрич.

„Лично аз приех 26-годишния мъж. Той беше със 7-сантиметрова рана на гърба, над лявата плешка. Имаше рана на дясната ръка в меките тъкани. Няма отрязана кост, но се виждаше оголения нерв. Прободните рани са нанесени със сабя. Пациентът беше приет в болница без опасност за живота”, съобщи за „Струма“ началникът на ФСМП – Петрич д-р Александър Попов.

Със заповед за задържане до 24 часа са арестувани другите двама мъже. По първоначални данни спорът между тях е още от Никулден, когато две ромски фамилии се спречкали заради пусната силна музика по време на празника. След кратка словесна разправия ситуацията била овладяна, но напрежението останало и ескалирало на другия ден. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава. Вчера бяха проведени разпити на свидетели пред дежурен съдия от РС – Петрич и след изясняване на фактическата обстановка и участието на всеки един в мелето ще има привличане на обвиняем за уличния бой.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА