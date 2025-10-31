26 общински съветници разрешиха частен имот от 8,6 дка при Ловния дом на Благоевград от урбанизирана територия в ОУП да стане зелена зона /ОБНОВЕНО/

26 общински съветници на Благоевград дадоха вота си частен имот от 8,6 дка на строителния предприемач Михаил Камбитов, екскмета Атанас Камбитов, съпругата му Христина и дъщеря му Елена от урбанизирана територия с промяна на Общия устройствен план да стане зелена зона. Против гласуваха Димитър Урдев и Георги Корчев, „въздържал се“ бе реакцията на Кристина Стойчева, д-р Калоян Калоянов, Ивайло Червилов, Олег Георгиев, Васил Миладинов, Николай Бошкилов, Веселин Христов и Крум Крумов. Въпреки че бе в залата, отношение по казуса не взе адвокат Албина Анева. Преди вота тя декларира, че ще изчака решението на съда по делото, заведено от кмета Методи Байкушев с претенции имотът да се признае за собственост на общината в качеството му на парк, независимо от множеството разпоредителни действия с него през последните 25 години и придобиването му от фирма „Принт техник“ ЕООД на втора публична продан от частен съдебен изпълнител.

Казусът напълни с публика местата за граждани в пленарната зала и тя реагираше шумно на изказванията по време на дебата и гласуването, там бяха и съпругата и единият син на кмета Методи Байкушев.

Заради големия обществен интерес точката в дневния ред, касаеща темата, бе издърпана напред и от 41-а стана 6-а. Преди гласуването конфликт на интереси декларираха Гергана Муртова и Василиса Валеова и не участваха във вота, а като граждани думата от парламентарната трибуна поискаха Атанас Камбитов и Здравка Чимева.

Кметът Байкушев представи как би изглеждал хълмът над Благоевград, ако се застрои частният терен от 8,6 дка Съпругата на градоначалника /с бялото яке в средата/ го аплодира в публиката под недвусмисления поглед на екскмета и съсобственик Атанас Камбитов Туроператорът Здравка Чимева с притча напомни на съветниците, че никой нищо не отнася на оня свят Албина Анева декларила, че всяко гласуване в пленарна зала по темата е неуважение към българския съд Димитър Урдев попита има ли подаден сигнал за извършено престъпление от ОбС с решението за продажба 5 дка общински терен през 2001 г

Като мениджър на проекта и съсобственик бившият кмет на Благоевград посочи, че искането за реализиране на инвеститорското намерение е било анонсирано като решаваща битка за Благоевград и попита риторично: „Кому е нужно това?! От едната страна е Михаил Камбитов, уважаван строител и инвеститор, чийто инвестиционен проект е съобразен стриктно с всички изисквания на закона. От другата страна на барикадата войната се води от община Благоевград в лицето на кмета. Това не е ли парадокс?! Излиза, че общината през 2001 г. и 2005 г. продава незаконно тези терени, а виновният е добросъвестният купувач. Публичният интерес е на бизнеса и общината трябва да е гарант. Никой не печели от тази ситуация, защото в една война губят всички. Молбата ми е да вземете разумно решение, а не обосновано от страсти. През 2006 г. община Благоевград приема ПУП, с който одобрява строителство на терена от 20 000 кв.м, оттогава досега който и да бе собственик можеше да реализира тези дейности. Процедурите са минали през обществени обсъждания и са получили съгласието на обществеността. Отново с пълен консенсус през 2011 г. е приет Общия устройствен план, в който теренът е отбелязан в урбанизираната територия. През 2017 г. инвеститорът купува имота на публична продан като терен за строителство, това е гарантирано от всички институции. ОУП е изработен и приет след много внимателен анализ. Защо в момента само за този имот се предлага промяна на статута, след като в района на Ловния дом има десетки частни имоти?! Дали идеята е да защитим зелената система, или е целенасочена атака срещу инвеститора?! Всеки човек във всеки момент може да е на мястото на инвеститора, затова се надявам, че ще вземете най-разумното решение“, обърна се към съветниците, с голяма част от които работи в качеството му на градоначалник преди 6 години, Атанас Камбитов.

Туроператорът Здравка Чимева, партньор на община Благоевград в изпълнението на проект „Интегрирани туристически дейности в трансграничния район Благоевград-Делчево“, в рамките на който предстои обновяване на сградата на Ловния дом, която от години функционира като обсерватория, също взе думата по темата. С притча тя апелира съветниците да гласуват с мисъл за бъдещето на града и призова: „Помнете, уважаеми управници, на оня свят никой нищо няма да отнесе!“.

Кметът Методи Байкушев с презентация онагледи инвестиционните планове на собственика за застрояване на частния терен, като изтъкна, че дори по време на мащабното строителство в града за визитата на дипломатическия корпус площадът и връзката му с моста над р. Бистрица е проектиран с идеята за ефект на безкрайност и гледка към зеления хълм над Младежкия дом.

„Хотел „Бор“ не се вижда, едва се забелязва куполът на Обсерваторията и не знам как е допусната една сграда да се построи в тази зона. През 1935 г. въз основа на действащия Закон за благоустройство на Княжество България от 1905 г. управата на града е предвидила изграждане на парк „за една приятна гледка и удоволствие на гражданите“. Не можем да си позволим да унищожим този зелен хълм!“, каза кметът Байкушев. Той посочи също, че улиците в района за достъп до този квартал са изключително тесни с ограничена възможност за разширяване и провокира съветниците да си представят как 199 семейства, колкото са заложените апартаменти с поне толкова автомобила ще минават ежедневно да се прибират или излизат от дома си.

„Учудващо е, че с ОУП през 2011 г. тук е предвидена зона „Център“ . Това решение е незаконосъобразно, защото имотът от 8 дка винаги е бил част от парк Ловен дом и никакви актове за общинска собственост нямат значение! Решението на ОбС някога е, че ще се вижда зелен хълм и изцяло в правомощията на ОбС е да промени ОУП. Смятам, че тези съображения са принципни и става дума за градоустройствено решение. Никакви политически, лични или други причини не може да има“, заяви Методи Байкушев и призова съветниците да погледнат на темата като на принципна идея как да изглежда Благоевград. Думите му бяха посрещнати с аплаузи от агитката в дъното на залата, дошла да проследи на място вота на местния парламент по темата.

Съветникът Димитър Урдев поиска думата и започна изказването си с ироничното: „Искам да обявя конфликт на интереси“, заради участието му във вота на ОбС през 2001 г. за продажба на първите 5 дка общински терен на Н. Галчев.

„За да се вземе подобно решение, означава, че е подкрепено от всички общински съветници, тъй като тогава нямахме мнозинство. Ако Вие, г-н Байкушев, твърдите, че това решение за разпореждане с публична общинска собственост е в нарушение на закона, то тогава това е престъпление, или трябва да считам себе си за въведен в заблуждение?! Има ли подаден сигнал до компетентните органи за това извършено според Вас престъпление? Ако няма такъв, защо ни вкарвате в политически игрички?!“, провокира съветникът градоначалника и го попита: „Къде беше загрижеността Ви, изливайки милиони лева в чистотата и озеленяването, при внасяне на предложения за увеличаване на коефициент на застрояване в имоти, макар да твърдите публично, че сте против презастрояването в Благоевград? Къде беше загрижеността Ви, когато буквално подарихте 150 дка земя на Бодрост? Властта опиянява, г-н Байкушев, ние това ви състояние сме го виждали във ваши предшественици, но въпросът е кой ще плаща за това Ваше удоволствие да си поиграете на началник?“.

Урдев посочи, че с решението по казуса, каквото и да е то, ОбС няма да промени нищо, защото, ако инвеститорът го обжалва в съда, то ще бъде отменено, тъй като има приета регулация и параметри на застрояване. Ако мнозинство реши имотът да се превърне в зелена зона, той трябва да се отчужди и да се заплати на собственика, напомни съветникът. „Целта явно е темата да стои “на трупчета“ с години. Истината, г-н Байкушев, е, че Вие днес искате да си измиете ръцете с нас като Пилат Понтийски. Можете да си го позволите, когато държите на каишка мнозинство в Общински съвет – Благоевград. Вярно, добре охранено мнозинство. Всичко това много ми прилича на темата с отпадъците, ние чистим най-евтино, а в София е три пъти по-евтино, но им се струва скъпо. Странно как ни се връзват сметките, като пращаме техника в София, или и това е подарък от Вас за наша сметка“, каза Димитър Урдев в заключение.

Кметът Байкушев отговори на нападката с нападка, обявявайки, че изнесените на пресконференция по-рано този месец данни от Урдев, че цената на боклука в Благоевград е в пъти по-скъпа от тази на софиянци, са неверни и че чудесно е изиграл новата си пиеса пред ОбС.

Дебатите преминаха като в театър заради емоционалната реакция на събралата се публика. Тя посрещна с аплодисменти обявяването на вота – 26 „за“ предложението на кмета, 2-ма „против” и 8 „въздържали се”, и болшинството напусна залата веднага след гласуването.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА