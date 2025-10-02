2670 шестокласници от Благоевградска област подлежат на национално входно ниво по математика

2670 шестокласници от област Благоевград подлежат на национално входно ниво по математика, което ще се проведе в петък, 3 октомври. За новия вид изпит, наречен входна диагностика, се разбра малко след началото на учебната година, но имайки предвид, че точно математиката и природните науки са сред приоритетите на МОН, то за мнозина образователни специалисти предстоящият тест не е изненадващ.

„Изследването се организира именно в 6-и клас – малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика – доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори“, обясниха от министерството.

Според тях централизираното входно ниво ще помогне навременно да се открият затрудненията и пропуските на учениците, които заедно с учителите си ще работят по-активно и приоритетно над тях. От друга страна, изследването ще даде обективна информация на национално ниво, която ще послужи за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност на учениците и промяна в учебните програми.

„Резултатите от изследването ще се използват като инструмент за подкрепа, за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки. Те ще може да бъдат вписвани и като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя. Всяко училище ще получи обобщени данни и справки, с които също ще може да анализира резултатите си и да предприеме конкретни стъпки за подобрение“, коментираха от МОН.

Националното изследване по математика ще бъде изцяло онлайн. В по-малките училища, където всички шестокласници могат да се включат едновременно, изследването ще се проведе в една сесия, а в останалите – в две. Тестът е с продължителност 40 минути и включва 11 задачи с избираем отговор и 2 с кратък свободен отговор с практическа насоченост.

Всеки ученик ще влиза в работната платформа чрез уникален QR код, генериран за неговото устройство и потвърдено от учителя наблюдател, като времето започва да тече от отварянето на теста на дадения шестокласник.

Конкретно за област Благоевград входяща диагностика ще се състои в 82 училища, обучаващи шестокласници, като има и един по-специфичен случай. Той касае IV ОУ- Петрич. Там в момента се извършва мащабен ремонт и учениците учат в СУ „Никола Вапцаров“. И тъй като и двете училища са с много шестокласници, то тези на IV ОУ ще положат националното входно ниво в Профилираната гимназия в града.

А иначе подобна онлайн диагностика имаше и миналата учебна година. Тогава от МОН тестваха деветокласниците по природни науки по модела на PISA /международно изследване на функционалната грамотност на 15-годишните ученици/. При пилотното измерване, проведено в средата на октомври 2024 г., платформата на министерството се срина и бе пусната втора дата.

Сега за предстоящата входна диагностика в 6 клас ще бъде използвана същата платформа, като до училищата са изпратени инструкции и указания, включително за параметрите и техническите характеристики на компютрите.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА