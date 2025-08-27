27 квестори и служебни лица бдяха над 10-има зрелостници, явили се на трета матура в сградата на благоевградското 7 СУ

27 педагогически и непедагогически специалисти бяха ангажирани с провеждането на третата матура по желание, която се състоя в сградата на благоевградско 7 СУ „Кузман Шапкарев“. На областно ниво заявления за допълнително ДЗИ подадоха 30 зрелостници, като 23-ма от тях изразиха желание да положат изпит по география. Имайки предвид, че всички заявления са за държавен зрелостен изпит по предмет от ООП /общообразователна подготовка/, това означава, че явилите се са били дванадесетокласници преди 4 и повече години, тъй като последният випуск по стария закон и формат на матурите завърши през учебната 2020/21 г. и от тогава второто ДЗИ, с изключение на завършващите професионални гимназии/ паралелки, е по предмет от профилираната подготовка. Така например един от зрелостниците сподели, че последно е бил на училище през 2014 г. Тогава не успял да приключи учебната година, тъй като имал 8 поправителни изпита. Сега обаче ги взел и на 22.09. положи матурата по български език и литература, вчера се яви на ДЗИ по география.

А иначе в 7 СУ бяха разпределени 12 зрелостници и обособени 5 зали за отделните предмети – английски език, география, математика, философия, биология. Двама от допуснатите не се явиха, или от осигурените индивидуални работни места се възползваха 10-има желаещи да вземат дипломи за средно образование. Те бяха „обгрижвани“ от общо 27 души, от които 13 „външни“ – квестори по коридорите, статите, на входа, четец по английски… и 14 от училището, начело с директора д-р Лилия Стоянова, заместничката й Ирена Стамболиева, охрана, медицинско лице, информатици, завеждащ АТС…

В 8:00, или половин час преди началото, започна допускането в сградата, като подобно на поправителната матура по БЕЛ и сега имаше дошли в последните минути.

Резултатите от матурите от настоящата сесия август-септември ще бъдат обявени до 5.09.

