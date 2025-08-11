270 килограма кокаин хванаха в Гърция, задържан е и българин

Дрогата е била скрита в контейнер с банани, внесени от Еквадор.

Силите на реда са информирали Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, че кокаинът е трябвало да бъде транспортиран с кораб до пристанището на Солун в Северна Гърция.

Полицейските служители открили кокаина и извадили от контейнера по-голямата част, опакован в пакети с размерите на тухли, преди да бъде натоварен в камион. Камионът се насочил към предградието Аспропиргос на Атина, на повече от 500 километра южно, където полицията арестувала трима мъже, докато отваряли контейнера.

Общото количество иззет кокаин е 271,15 килограма, съобщи полицията. Арестувани са двама гърци – 40-годишният собственик на транспортната фирма и неговият 32-годишен сътрудник, както и 47-годишен български гражданин. Той е бил във връзка с нарко канала и е организирал събирането и транспортирането на контейнери с наркотици. 32-годишният е отговарял за разпространението на наркотика чрез неизвестни членове на престъпната група.

Полицията търси още хора, за които твърди, че принадлежат към банда за разпространение на наркотици. Тримата арестувани мъже ще бъдат представени пред прокурор днес.





