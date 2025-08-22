277 зрелостници в Пиринско се явиха на поправителната матура по БЕЛ, в Разлог анулираха изпитна работа заради опит за преписване

„Чудя се дали ако напиша есе от две изречения, ще ми дадат две точки“, сподели зрелостник, който призна, че най-много го мъчели запетайките, а иначе това е четвъртото му явяване, друг се оплака, че заради магия не може да стигне до заветната тройка два пъти

277 зрелостници от област Благоевград се явиха на матурата по български език и литература, сесия август-септември. Припомняме, че на предишната сесия, май-юни, задължителния държавен зрелостен изпит по БЕЛ положиха 2606 зрелостници, от които 307 изкараха слаби оценки. Сега за т.нар. поправителна матура заявленията бяха 345, като са допуснати 330 искащи да завършат средно образование. От тях 53-ма не се явиха.

Изпитът се проведе в 12 училища в Пиринско, а конкретно за Благоевград бе в сградата на СУИЧЕ /Средно училище с изучаване на чужди езици/, където бяха обособени 5 зали за 66 явяващи се. Час преди началото в 8:30 в района имаше само една зрелостничка.

„Явих се и на първата матура и изкарах 17 точки /б.р. при минимални 30 за „Среден” /3/. Като цяло не беше трудно, но много ми се ходеше до тоалетната и не останах за третия модул. Сега обаче ще стоя до края и ще пиша есе“, категорична бе девойката и самооцени знанията си на 50 точки, което, преобразувано в оценка, е „Добър“ /4/.

През това време дойде и младеж, който се интересуваше какво е времетраенето на матурата. След като разбра, че общата продължителност е 4 астрономически часа, заяви, че не може да стои толкова, защото е на работа. А иначе сподели, че е собственик на ресторант в квартал „Струмско“ и предстои да вземе второ заведение. Бил дванадесетокласник в самостоятелна форма на обучение от настоящия випуск на благоевградско училище и за пръв път се явява на матура, защото учителката по БЕЛ му оставила двойка за годината.

„Чудя се дали ако напиша есе от две изречения, ще ми дадат две точки“, сподели размислите си друг зрелостник, който призна, че най-много го мъчели запетайките, а иначе това е четвъртото му явяване на матурата.

„Мисля, че някой ми е хвърлил магия. Два пъти се явявам и все ни ми стига по една точка за тройка. Даже по едно време се бях отказал и две години не ходих на матура, но сега ще пробвам пак“, коментира „неизкласил“ младеж, надяващ се някой квестор и най-вече оценителите на изпитните работи да му помогнат да завърши средното си образование. А попитан от репортер на „Струма“ дали изобщо е учил и се е подготвял за ДЗИ, заяви: „Е, кога да уча, като съм по 18 часа на работа?”.

Част от зрелостниците на влизане в сградата на СУИЧЕ за матурата по БЕЛ (сн.1,2,3,4)

Както и предходните години, и на тази матура имаше явяващи се, били последно на училище преди десетилетие и повече. Впечатление направи, че мнозина бяха по джапанки и къси гащи, и очевидно не изгаряха от желание да покажат знанията си по български език и литература. Стояха до оградата, пиеха кафе и чакаха почти до последно, за да влязат в сградата. Така към 8.25 ч., или 5 минути преди началото, пред входа дойде забързан младеж, който пушеше електронна цигара и сложи фаса в джоба си, при което бе помолен от дежурния полицай да хвърли угарката в коша.

За да изпратят децата си, а и най-вероятно за морална подкрепа, бяха дошли и няколко майки. Една от тях сподели, че е учителка и преподава математика, физика и информационни технологии в училище извън Благоевград. В опит да мотивира зрелостниците педагожката им обясни, че след две години ще се въвежда задължителна матура по математика, и така опитите им да завършат средно образование ще се увенчаят с неуспех. А иначе твърденията на учителката не отговарят на истината, още повече че и самият образователен министър Красимир Вълчев нееднократно коментира и обясни за амбициите да се направи цялостна реформа, да се увеличат часовете по математика и природни науки. За всичко това обаче са нужни обсъждания, време и скоро не се очаква да има задължителна матура по математика. И тъй като групичката зрелостници не бяха наясно с изказванията на министъра и идеите на МОН, то чувайки твърденията на учителката майка, веднага изчислиха, че могат да се явят още 4 пъти, или два пъти на година, преди да се въведе ДЗИ по математика

Що се касае до матурата по БЕЛ, тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. Последният 41 въпрос включва писане на есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби. Изпитната комбинация беше генерирана от 917 504 възможни, като в МОН бе изтеглен вариант 11 за задача 41.

В Пиринско е анулирана една изпитна работа. Случката се е разиграла в ПГ по МСС /Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство/ в Разлог. По информация на „Струма“ зрелостник е изкарал втори телефон, при това директно в залата. Действията му са заснети от камерите, станали са достояние на квесторите и той е бил помолен да напусне.

В понеделник 25.08., е втория ДЗИ по предмет по желание от профилирана подготовка. Подадените заявления са 125. Най-много – 43, са по география, 22 по биология, 18 по история, 17 по английски език /ниво В 2/, 8 по математика, 7 по философия… 61 зрелостници от професионални гимназии/паралелки пък искат да положат държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация в отделните части – по практика, тест, дипломен проект… 30 души са подали заявления за допълнително ДЗИ по желание, като 23-ма от тях ще разчитат на знанията си по география, за да вземат диплома за средно образование. Имайки предвид, че тази трета матура е по ООП /общообразователна подготовка/, а не по профилирана, това означава, че изявилите желание са зрелостници от предишни години или са били дванадесетокласниците преди 4 и повече години, тъй като последният випуск по стария закон и формат на матурите завърши през учебната 2020/21 г.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 5 септември.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





