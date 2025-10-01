28 водачи на спасителни кучета започнаха учебно-тренировъчен курс на учебния полигон в Разлог.

В курса участват 23 водачи на спасителни кучета от Планинска спасителна служба и 5 водачи от Пожарна безопасност и защита на населението.

През изминалата година община Разлог създаде учебен полигон за спасителни кучета.

Този тренировъчен център пресъздава напълно реално струпването при едно земетресение, има подземие, има тунел, има неща, които симулират земетресение. С този полигон кучето се адаптира към среда, близка до реалната, може да хване миризмата по микролокацията, което означава да хване точката, от която излиза миризмата и да покаже точно мястото.

„Кучето върши най-рисковата част от спасителната акция, след това – влизаме ние.“ – споделят спасителите.

Учебно-тренировъчният курс започна днес и ще продължи до 5 октомври с главната цел да се обучат спасителните кучета и, когато има нужда, спасителите, заедно с тях, да се отзовават най-бързо, за да се спасяват човешки животи.





