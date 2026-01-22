28-г. мъж от Гоце Делчев пострада в катастрофа край Места

Около 17:48 часа на 21.01.2026 г. на път II-19 в района на с. Места е станало ПТП, при което лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с 28-годишен водач от гр. Гоце Делчев на десен завой е навлязъл в лентата за насрещно движение и е блъснал в предната лява част лек автомобил „Опел Зафира“ с 48-годишна водачка от с. Места, който със задната си част се е ударил в движещ се зад него лек автомобил „Волво“, управляван от 65-годишен чужд гражданин. В резултат на инцидента, със счупена носна кост е пострадал 28-годишният мъж от гр. Гоце Делчев. На тримата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.