Според нов анализ на данни, който е най-големият по рода си досега, над 2,8 милиона души в САЩ се идентифицират като транссексуални, включително приблизително 724 000 младежи.

Изследователи от Института Уилямс към Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA) са използвали федерални проучвания и данни от щатски здравни агенции, за да определят размера и демографските данни на транс популацията във всеки щат.

Анализът, споделен с Guardian и публикуван в сряда, документира хиляди транс младежи, живеещи във всички 50 щата и окръг Колумбия. Констатациите противоречат на агресивните усилия на Доналд Тръмп да отрече съществуването на транс непълнолетни, след като администрацията му премахна препратки към транс хора във федералните агенции и целенасочено подкопава защитите и програмите за ЛГБТ+ общностите.

Докладът се основава на федералните усилия за събиране на данни, които Белият дом сега премахва. Авторите предупреждават, че тяхното проучване може да бъде последният цялостен портрет на транс населението на страната от десетилетие или повече, тъй като транс хората са заличени от жизненоважни проучвания в САЩ, включително здравни доклади и анализи на данни за престъпността.

Институтът Уилямс е стъпил предимно на данни от проучвания на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) от 2021 до 2023 г. и записи, разкрити от държавните здравни агенции. Някои от ключовите открития включват:

1% от общото население на САЩ на възраст 13 и повече години се идентифицира като транс, включително 0,8% от възрастните (повече от 2,1 милиона души) и 3,3% от младежите на възраст от 13 до 17 години (приблизително 724 000 души).

Младите хора на възраст от 18 до 24 години са значително по-склонни да се идентифицират като транс (2,72%), отколкото тези на възраст от 35 до 64 години (0,42%) и тези на възраст 65 и повече години (0,26%).

От 2,1 милиона транс възрастни, 32,7% (698 500) са транс жени, 34,2% (730 500) са транс мъже и 33,1% (707 100) са транс небинарни хора.

Транс популациите са сравнително последователни в различните региони, като 0,9% от възрастните на запад, средния запад и североизток се идентифицират като транс, в сравнение с 0,7% от възрастните на юг. Минесота има най-висок процент възрастни, които се идентифицират като транс (1,2%), а Хавай има най-висок процент транс младежи (3,6%), въпреки че диапазоните са сходни в различните щати.

„Транс хората живеят навсякъде и са представени във всеки щат“, каза д-р Джоди Херман, старши учен по публична политика в Института Уилямс и съавтор на доклада, отбелязвайки, че общият брой на транс населението в САЩ е по-голям от индивидуалния размер на повече от дузина щати. „Това е значително население, което има уникални проблеми и бариери пред задоволяването на своите нужди и законодателите трябва да имат това предвид.“

Институтът „Уилямс“, водещ изследователски център за ЛГБТ+ политики, публикува национални данни за транссексуалното население от своя доклад от 2011 г., който беше първият по рода си, тъй като данни за половата идентичност станаха достъпни на щатско ниво. Оценките се считат за най-добрите налични данни и бяха цитирани от Върховния съд на САЩ в неотдавнашното му мнозинство в становището му, потвърждаващо забраната на Тенеси за здравеопазване на транс младежи.

Качеството и източниците на данните на изследователите са се подобрили от един доклад до друг, казаха изследователите, което затруднява оценката на промените във времето. Но изследователите отбелязаха, че общите им оценки за транс възрастните са останали относително стабилни, докато последните данни показват, че по-младите хора сега са значително по-склонни да се идентифицират като транс, отколкото по-възрастните групи.

Има много фактори, които допринасят за това, че младите хора се идентифицират като транс в по-високи нива, включително това, че по-младите хора са по-склонни да отговарят на този вид въпроси от анкетата, каза д-р Андрю Флорес, изтъкнат гостуващ учен на Института „Уилямс“ и доцент по управление в Американския университет.

„По-младите хора растат сред други по-млади хора, които вече имат по-толерантно отношение към ЛГБТ и транссексуалните хора в по-широк смисъл“, каза Флорес, съавтор на доклада, позовавайки се на все по-видими признаци на подкрепа, като например студентски стачки във Флорида в знак на протест срещу антитранс политиките. „В това поколение те може би са по-склонни и по-безопасни да идентифицират, че са транссексуални, защото не виждат толкова голяма вреда или заплаха, колкото по-старите поколения.“

Докато някои консерватори и антитранс защитници представят отчетения ръст на транс младежите като „социална зараза“, предполагайки, че младежите копират своите връстници, „Растежът идва, тъй като хората сега са в среда, която им позволява да изразят напълно кои са“, каза Флорес.

