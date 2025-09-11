29 отличия вкараха „Вихрен ветерани“ в Топ 6 на държавното за бивши плувци

„Вихрен ветерани“ спечели 29 индивидуални медала и се класира на 6-то място сред тимовете на държавното лично отборно първенство за бивши плувци, което се проведе в Пазарджик. Санданчани се конкурираха с 246 състезатели на 18 клуба от 25 до 95-годишна възраст.

В. Митрев (сн. 1) и Сп. Борисов (сн. 2) на върха на почетната стълбичка в Пазарджик Санданският тим имаше много поводи за радост в държавното първенство



Благоевградското попълнение Спас Борисов донесе 2 златни, 2 сребърни и 2 бронзови отличия на вихренци. Стоян Карпатов взе злато, 2 сребърни и 3 бронзови медала, Димитър Стоянов – 2 сребърни и 2 бронзови, Иво Манджуков – 2 сребърни и бронз, Ненчо Калев – 2 сребърни, Николай Чаркчиев – бронз, Елица Младенова – сребро и бронз, Валентин Митрев – злато, 3 сребърни и бронз. За отборния успех допринесоха Илчо Илков, Стоян Петков и Лъчезар Кръстев. На почетната стълбичка се качиха и мъжките щафети на „Вихрен ветерани“.

ИВАН ДИМИТРОВ





