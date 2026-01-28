3 жени с мерак да оглавят с. Бараково, ОИК – Кочериново обаче прати 2 от тях на поправителен

Кандидатката на ПП-ДБ Джъстиин Здравкова върната да уточни кое точно село иска да управлява – това или пазарджишкото Мало Конаре, Цв. Иванова пък отвята заради нередовно пълномощно на Е. Бозовайска от ГЕРБ

3 жени проявиха желание да оглавят кметството на с. Бараково, но регистрацията тръгна с фалстарт за 2 от тях. Документи в ОИК за предстоящия на 22 февруари вот подадоха Джъстиин Здравкова, предложена от ПП-ДБ, Жулиета Лазова от „Възраждане“ и Цветанка Иванова от ГЕРБ.

ОИК – Кочериново регистрира кандидатурите обаче само на Лазова. Оказа се, че представената от кандидатката на ПП-ДБ Джъстиин Здравкова декларация-съгласие не отразява еднозначно данните, свързани с участие в частични избори в Бараково – в документа дамата е декларирала, че „отговаря на изискванията на чл. 413 от ИК за участие в изборите за кмет на кметство с. Мало Конаре, общ. Пазарджик“, а не за кмет на кочериновското с. Бараково. По тази причина се наложи ОИК да даде 24 часа на Здравкова да си коригира декларацията, в противен случай днес регистрация ще й бъде отказана.

Отрязана беше и кандидатката на ГЕРБ Цветанка Иванова, защото в нейния комплект документи ОИК не откри пълномощно от гербаджийката Елена Бозовайска, че й е дадено право за регистриране на кандидатска листа. Представеното от Бозовайска пълномощно е общо – за представляване на партия ГЕРБ, освен това е „трета ръка“ – Бозовайска е упълномощена от Даниел Данчев, който на свой ред е упълномощен от Бойко Борисов в качеството му на председател и представляващ ПП ГЕРБ. По тази причина Бозовайска също получи 24 часа от ОИК, за да донесе вярно пълномощно.

Така към вчерашна дата единствената с редовна регистрация за предстоящите избори остана бившата кметица на селото Жулиета Лазова. При първите й два мандата тя бе избрана като кандидат на НДСВ, но през 2011 г. бе разжалвана до кметски наместник заради промени в Изборния кодекс, според които на селото вече не му достигаха жители, за да си избира само кой да го управлява.

На редовните местни избори през 2023 г. Лазова пак беше кандидат за кмет на Бараково от „Възраждане“, но получи 34,77% на първия тур, които я оставиха на второ място след победилия от раз Стойчо Стойчев от ГЕРБ.

Изборите се наложиха след смъртта на Стойчев през декември.

