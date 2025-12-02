3 зимни рецепти за имунитет

Да подсилим имунната система е сред главните ни цели през есенно-зимния сезон, когато сме изложени на риск от простуда и грип. Предимството на природата е, че благодарение на натурални продукти можем да стимулираме имунитета и да укрепим здравето си, така че да посрещнем вирусите със силен организъм.

Днес ще ви запознаем с три зимни рецепти за по-силен имунитет:

Смес с джинджифил, лимон и чесън:

Съставки:

4-5 лимона;

50 г пресен корен от джинджифил;

2 големи глави чесън с обелени скилидки;

3-4 чаши вода.

Обелете и настържете джинджифила на ситно. Нарежете лимоните, без да белите кората. Почистете чесъна и сложете скилидките заедно с джинджифила и лимоните в блендер. Добавете водата.

Смелете всичко и след това го прехвърлете в тенджера на котлона. Може да добавите още малко вода, ако прецените. Оставете сместа да заври, свалете от котлона и оставете да изстине.

Прецедете сместа и прехвърлете в стъклен съд с капак. Пийте от отварата по няколко пъти на ден. По желание може да добавите и малко мед, тъй като той също има мощни стимулиращи имунната система свойства.

Напитка с черен пипер и куркума

Известно е, че черният пипер има силно загряващо действие, както и противовъзпалително, подобрява кръвообращението и спомага за облекчаване на болките в гърлото. Една от ефективните рецепти за стимулиране на имунната система е с черен пипер и куркума. Ето как да си я приготвите:

Към супена лъжица мед добавете щипка черен пипер, щипка куркума и малко количество настърган или сушен джинджифил.

Към тези съставки може да добавите вода или да разбъркате и да ги хапнете така.

Джинджифилът също облекчава неразположенията и подсилва имунитета.

Чай от черен бъз

Черният бъз е известен със своите противовъзпалителни, антивирусни и имуностимулиращи свойства. Черният бъз съдържа още витамините А и С, които са мощни антиоксиданти и които имат доказана ефективност в стимулиране функциите на имунната система.

Съставки:

500 мл филтрирана вода;

2 супени лъжици сушен черен бъз;

¼ супена лъжица канела;

¼ супена лъжица куркума;

1 супена лъжица мед.

Сложете водата и черния бъз на котлон в тенджера. Добавете куркумата и канелата. Оставете да заври, намалете температурата и оставете да къкри 15 минути. Това помага на полезните свойства на черния бъз да наситят течността. Свалете от котлона и оставете да изстине 5 минути. Прецедете течността и изпийте чая, подправен с мед./az-jenata.bg