3 зодии, които имат слава на скучни в леглото

Романтиката, ласките, милувките и сексуалният живот за важни за всеки обвързан човек. Но има някои зодии, които имат репутация на не толкова добри любовници. Те може да са нежни, добри, романтични, загрижени, но просто са по-консервативни, резервирани, не изпробват много нови и вълнуващи неща. Затова се смята, че са скучни в леглото. Вижте кои са те, според „Astrotalk“.

Козирог

Те са познати като едни от най-сериозните, организирани, практични и дисциплинирани зодии. Това не е лошо – може да разчитате на тях, отговорни са и държат на думата си. Но що се отнася до сексуалния живот, това може да ги направи по-скучни партньори. Те постигат успехи в работата и ученето, но не и толкова в леглото. Там са по-резервирани, държат на традиционното, не говорят много за желанията си, не са сред най-страстните. За тях приоритет са стабилността и познатото, а не спонтанността. Не са големи приключенци, що се касае до интимния живот.

Дева

Това са други земни зодии, познати със своята практичност, сериозно поведение, организираност. Девите обръщат внимание на всеки детайл, аналитични са, мислят постоянно за работа, но не постигат големи успехи в спалнята. Те правят чудни планове за пътувания и срещи, но са резервирани и не опитват нови неща в секса. Планирането на ласките е нещо странно за човека до тях. Девите понякога приемат секса като задължение, не като нещо вълнуващо, спонтанно, романтично. Искат да контролират нещата и всичко да е по традиционния начин. Трудно им е да се отпуснат и да поемат риск.

Рак

Раците пък са известни с това, че са доста емоционални, чувствителни, уязвими и от малки копнеят за любов, дом, семейство. Те са много грижовни и мили, раздават се за партньора, връзката им е на първо място. Създават дългосрочни и стабилни връзки. Но са по-срамежливи и затова не се славят като най-добрите любовници. Не се отдават на приключения в леглото, залагат на традиционното, доста предпазливи са и ги е страх да опитват нови неща. Не знаят как да се отпуснат и как да говорят за желанията си с партньора. По-консервативни са. Страхуват се да разкрият себе си и да не бъдат наранени, изоставени.





