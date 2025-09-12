3 зодии, които са най-грижовните приятели

За тези зодии се казва, че са като майките в приятелската компания. Те много се грижат за всички, предварително правят планове и премислят нещата. Може да разчитате на тях. Носят храна, връхни дрехи, знаят как да се ориентират, когато сте на ново място. Винаги проверяват дали сте се прибрали без проблем и питат как сте. Ето кои са те, според „The Every Girl“.

Телец

Най-грижовните в компанията. Телците са лоялни, практични, сериозни и честни. Ще проведат всички сложни и трудни разговори с вас, ще ви направят чай, ще ви дават съвети. Ще искат да се погрижите за себе си, когато сте изморени – да дремнете, да си починете на спокойно място. Телците правят страхотни ястия, с които да ви поглезят, а и винаги ще ви изслушат. Може да разчитате на тях. Ще ви кажат истината, дори да е сурова, но и ще са до вас, когато сте тъжни.

Рак

По природа те са изключително грижовни и мислят за другите. Раците носят голяма емиоционална подкрепа за всеки в приятелската група. Винаги имат кърпички, за да избършат сълзите ви, ще ви дадат съвет, ще ви успокоят и поглезят. Ще ви обсипят с най-топлите прегръдки. Понякога дори не е нужно да казвате какво точно ви има – те знаят, защото са със силна интуиция. Искат да се уверят, че сте добре и винаги ви напомнят, че заслужавате само най-хубавото. Мили са, нежни, биха ви изпратили емоционални, прочувствени и дълги съобщения.

Дева

Определено са сред майките в компанията. Девите са толкова организирани, подредени, сериозни, уравновесени. Ще ви напомнят за важните срокове, за да не изпуснете нещо, ще помнят рождените дни на всеки и ще организират нещо специално за тях, знаят точно как пиете кафето си и каква храна да ви купят. Забелязват всеки детайл, организират най-страхотните излизания заради това, помнят всичко, правят резервации навреме. Винаги питат дали сте се прибрали вкъщи без проблем, мотивират ви да учите и да кандидатствате на различни места. Търпеливи са, изслушват и дават чудесни съвети.





