3 зодии оставят мъката зад гърба си

За три зодиакални знака приключва период на напрежение и вътрешни изпитания. Аспектът на Венера към Юпитер подчертава разликата между очакванията и реалността, принуждавайки ни честно да се запитаме дали надеждите ни са били прекомерни и дали сме изисквали твърде много, особено от себе си.

Този транзит разкрива ситуации, които са били доведени до ръба. И парадоксалното е, че именно завръщането към реалността носи облекчение. Става ясно къде сме се вкопчвали в илюзии. Тези зодиакални знаци са освободени от празните очаквания, които са се превърнали в източник на умора и разочарование. Урокът е научен – истинският, устойчив напредък вече е възможен.

Овен

Периодът носи осъзнаването за Овните, което не могат да пренебрегнат. Виждат ясно, че са инвестирали твърде много във връзката си, без да получават сравнима възвръщаемост. Опозицията на Венера и Юпитер ясно демонстрира разликата между вашите усилия и безразличието на отсрещната страна. И колкото и неочаквано да звучи, именно това разбиране дава усещане за вътрешна свобода. Готовността ви да продължите да се борите на всяка цена се променя. Веднага щом си позволите да направите крачка назад, подкрепата пристига в конкретна и практична форма. Посланието на деня е кристално ясно – вече не е нужно да доказвате нищо. Знаете своята стойност и разбирате, че сте направили всичко възможно. Най-трудната част е отминала, време е да продължите напред.

Рак

Ако нещо ви е изтощавало напоследък, това е постоянно емоционално напрежение. Най-вероятно източникът му е някой, с когото връзката ви отдавна не е носила чувство на топлина и взаимност. Макар че е невъзможно да се „откажете“ от човек толкова лесно, колкото от вещ, е важно да намерите вътрешен мир за собственото си спокойствие. Опозицията на Венера и Юпитер подчертава дълбочината на чувствата, вложени в тази връзка, но също така ви напомня, че самата любов не е гаранция за хармония. Това бележи момент на емоционално обновление за Раците. Въпреки чувството за загуба, нищо не е наистина загубено. Вие научавате важен урок за непостоянството и именно този урок води до освобождение. Доверете се на този процес.

Лъв

Аспектът между Венера и Юпитер ясно разкрива къде сте давали повече, отколкото сте получавали, особено в работата или личните отношения. Този дисбаланс вече не може да бъде игнориран и изисква корекция. Готови сте за промяна, защото разбирате, че качеството ви на живот е заложено на карта. Компромисът е приемлив само до определен момент, отвъд него започвате да губите себе си.

Тук е мястото, където вроденото ви чувство за собствена стойност влиза в действие. Вие се чувствате уверени както никога досега, защото осъзнавате, че някой, за когото наистина си струва да се борите, е достоен за всичките ви усилия. И този човек сте вие.