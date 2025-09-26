3 зодии ще имат огромен късмет от 29 септември до 5 октомври 2025 г.

През седмицата от 29 септември до 5 октомври 2025 г. късметът най-накрая ще споходи три зодиакални знака. Първата четвърт на Луната в Козирог ще изгрее в понеделник, 29 септември, поставяйки началото на седмицата с усещане за отговорност. Козирогът не пренебрегва детайлите и не избира лесния път. Вместо това се наблюдава ясна отдаденост към откриването на това, което трябва да се направи, за да се привлече живот, изпълнен с късмет и изобилие. Съсредоточете се върху необходимите стъпки, за да осъществите намеренията си, тъй като това може да е по-бавен процес, но такъв, който си заслужава усилията.

През тази седмица присъства енергия на разширяване. Ще има възможности за пътувания и висше образование, но трябва да сте сигурни, че не се фокусирате само върху крайната цел, а и върху малките стъпки, които можете да предприемете, за да постигнете живота, за който мечтаете. Освободете се от опитите да се ограничавате или от мисълта, че трябва да продължите по даден път само заради вече вложеното време. Отговорете на призива на вселената тази седмица и вдъхнете нови възможности, докато усещате как умът ви се разширява, вярванията ви се променят и късметът навлиза в живота ви.

Овен

Не вярвайте на всичко, което си мислите, скъпи Овни. Имате толкова дълбока убеденост, че може да бъде предизвикателство да видите къде сте сгрешили или че все още не разполагате с цялата информация. Вашите вярвания оформят мислите ви, които след това изграждат живота, който водите. Ако мислите, че вече знаете всичко, тогава няма какво повече да научите. В този процес всъщност ощетявате себе си от преживяването на това, което животът трябва да бъде. Да признаете, че сте сгрешили или че вярванията ви са се променили, е дар, тъй като това означава, че сте отворени за растеж и сте в процес на разширяване. В момента е важно да не се вкопчвате твърде силно в никоя идея или мисъл, тъй като трябва да си позволите да бъдете предизвикани, за да откриете пътя към изобилието.

Тази седмица е подходящо време да се върнете към образованието, да резервирате онова пътуване в чужбина или да вземете книга, която обикновено не бихте прочели. През този период трябва да изследвате своите идеи и тези на другите, за да разширите представата си за възможното. Макар енергията на седмицата да е силно свързана с далечни пътувания, може също така да се свържете с хора от други места, без да се налага да стягате куфара си. Бъдете отворени да слушате, не за да отговаряте, а просто за да дадете пространство на нови идеи. Като си позволите да обмислите нови вярвания, може да се окажете способни да приемете възможност, която преди сте пренебрегвали.

Това е вашият шанс за по-голям успех, повече признание и свободата да живеете живота, за който винаги сте мечтали.

Телец

Не бързайте с тази нова мечта. Като земен знак, вие сте склонни да подхождате практично и реалистично към мечтите си. Въпреки това, когато една мечта изглежда твърде голяма, често изпадате в парализа при вземането на решения. Това може да ви накара да пренебрегнете интуицията си и вместо това просто да продължите с това, което вече сте избрали и създали. Най-важното нещо, което трябва да запомните в началото на тази седмица, е, че никоя мечта не е твърде голяма, за да бъде осъществена. Забавете темпото и не бързайте. Вместо да се вглъбявате в това как всичко ще се получи, опитайте се да помислите за следващата логична стъпка. Често, когато се опитвате да осъществите основна част от целта си, няма да можете да видите как всичко ще се нареди. Но най-добрата новина е, че не е и необходимо, за да започнете.

Първата четвърт на Луната в Козирог ще изгрее в понеделник, 29 септември, помагайки ви да забавите темпото и да започнете да мислите за малките стъпки, които можете да предприемете, за да осъществите мечтите си. Козирогът ще изисква пълна отдаденост и ще бъде от решаващо значение да планирате началните стъпки на вашата цел. Въпреки това, трябва да имате предвид, че ще има и риск. Не се увличайте прекалено в плана, за да не забравите, че вселената ви пази. Направете плановете, но поемете и риска.

Близнаци



Винаги има какво още да научите, скъпи Близнаци. Водолей управлява вашия късмет и изобилие, което означава, че трябва да поемете по нетрадиционен път, за да постигнете живота, за който мечтаете. Няма един-единствен ясен път, а за някой като вас, който винаги вижда множество възможности, това е най-добрата новина. Това означава, че никога не е нужно да избирате само едно. В този момент сте призовани да използвате своята интелигентност и способност да виждате множество варианти, за да привлечете по-голям късмет в живота си. Вместо просто да работите за някого всеки ден, обмислете възможността да имате няколко източника на доходи, които също така носят приключението и смисъла, които толкова силно желаете.

Приложете интелектуално мислене, когато избирате правилния за вас път. Това може да включва разклоняване към множество източници на доходи, обединяване с някого в чужбина или връщане към образованието. Това е време да се замислите върху възможностите, които ви заобикалят и да определите кое наистина резонира с душата ви. Помнете, че не сте длъжни да правите нищо друго, освен това, към което се чувствате призвани. Като си дадете свободата да бъдете себе си, вие също така ще се поставите в позиция да привлечете по-голямо богатство, изобилие и радост в живота си.





