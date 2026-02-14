3 конкретни знака, че сте в цикъл на самосаботаж

Самосаботажът се определя като умишлено действие или бездействие, което пречи на някого да постигне собствените си цели, да постигне необходимия напредък в живота си и в крайна сметка да отхвърли всякакъв шанс да бъде успешен по начина, по който иска и заслужава да бъде. Най-важното нещо, което трябва да се разбере за самосаботажа, е, че той е механизъм за справяне, средство за опит да се предпазим от болката. Въпреки това, самосаботиращите поведения обикновено причиняват още повече страдание в крайна сметка. Въпреки това, може да е трудно да се забележи самосаботажът, когато сте в разгара на събитията, пише iwoman.bg. Ето три конкретни признака, че сте в цикъл на самосаботаж.

1. Отлагате

Отлагате всичко, дори най-простите задачи, и в крайна сметка си навличате вреда. И без значение колко много искате да постигнете нещо, наистина се мъчите да започнете да работите за него, докато не стане твърде късно да го направите както трябва (или изобщо).

2. Поставяте си невъзможни стандарти

Често ли си поставяте непостижими цели, откривате ли, че не сте в състояние да ги постигнете, и след това се упреквате, че сте се „провалили“? Това е класически самосаботаж. Защото, въпреки че твърдите, че искате нещо, вие сте се уверили, че не можете да го постигнете, като сте се обрекли на провал. Невъзможните стандарти варират от поставяне на нереалистични крайни срокове или срокове за себе си до перфекционизъм.

3. Дълбоко в себе си се страхувате да бъдете успешни

Да бъдеш успешен означава повече отговорност в края на краищата. Ако постоянно саботирате шансовете си за успех, това може да идва от страх и съмнение в себе си. Може би защото не мислите, че бихте могли да се справите с успеха, ако го постигнете.