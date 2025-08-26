Топ теми

3 лесни гръцки разядки

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 359 )

Дори да не посещавате Гърция за лятната си почивка, нищо не пречи да почерпите малко вдъхновение и да разнообразите лятното си меню. Вижте какво можете да опитате:

Тортила на кръгчета

За нея ще ви трябват:

  • 1 тортила
  • 3 супени лъжици гръцко кисело мляко
  • 45 грама сирене фета, намачкано на гладка паста с гръцкото кисело мляко 
  • 1 домат, нарязан на малки кубчета (един среден домат е достатъчен)
  • половин краставица, нарязана на кубчета
  • 5 черни маслини, нарязани
  • половин зелена чушка, нарязана на кубчета
  • щипка сушен риган 
  • черен пипер за сервиране 
  • коктейлни пръчици, по избор 

Пригответе всички съставки. Разстелете тортилата върху дъска или друга чиста работна повърхност, след което я намажете със сместа от сирене фета и кисело мляко. Оставете малък празен бордюр по краищата. Поръсете равномерно ситно нарязаните зеленчуци върху сиренето, след което поръсете с риган и черен пипер. Навийте тортилата възможно най-стегнато, след което я увийте в прозрачно фолио. Приберете в хладилника за около половин час, за да стегне малко. Разопаковайте тортилата и я нарежете на около 8 равни кръга. За сервиране, разстелете я върху чиния (или я поставете настрани и я надупчете с коктейлна клечка – по ваш избор!).

Лесни пържени тиквички

Необходими продукти:

  • 2 средни тиквички
  • 1 чаша олио или зехтин 
  • 1 чаша обикновено брашно
  • ¾ чаена лъжичка сол 
  • 1½ чаени лъжички бакпулвер 
  • 1 чаша газирана вода, охладена 
  • 1 чаша гръцко кисело мляко 
  • ½ скилидка чесън, смляна/счукана 
  • 1 краставица (средна), нарязана на ситно или настъргана  
  • 1 чаена лъжичка копър, нарязан на ситно (по избор)
  • 2 изстискани лимона
  • черен пипер 
  • зехтин 

*за дзадзики соса

Сложете киселото мляко в малка купа или чиния и добавете чесъна, краставицата, копъра и лимоновия сок. Разбъркайте всичко добре. Смелете малко черен пипер отгоре и поръсете с малко зехтин и черен пипер. 

Измийте тиквичките и отрежете самите краища. След това ги нарежете на три или четири големи парчета, в зависимост от размера. Разрежете всяко парче наполовина, така че да имате 2 полукръга. След това ги поставете плоско (със зелената страна нагоре) и нарежете на парчета, за да се пържат. Смесете брашното, солта и бакпулвера в кана или малка купа. След това бавно добавете охладената вода и разбъркайте, докато получите гладко тесто. Загрейте олиото, докато зацвърчи. Извадете тиквичките с вилица и ги поставете внимателно в горещото олио. Оставете да се готвят 2 или 3 минути, като ги обръщате веднъж, ако е необходимо. Когато пържените тиквички се надуят и станат златисти, извадете ги с решетъчна лъжица. Отцедете върху кухненска хартия. Повтаряйте, докато всички тиквички се изпържат. Сервирайте, докато са още топли и хрупкави, с дзадзики сос отстрани (по желание). 

„Пържени картофи“ от сирене халуми

Какво ще ви е необходимо:

  • 270 г сирене халуми 
  • 2 супени лъжици брашно
  • растително масло за пържене 

За диповете:

  • гръцко кисело мляко (или заквасена сметана)
  • сладък чили сос (или смесете и двете) 

Нарежете сиренето халуми на приблизително еднакви по размер „пържени картофи“. Оваляйте пържените картофки в брашното. Загрейте мазнината, докато зацвърчи. След това внимателно спуснете пържените картофки в олиото. Пържете за няколко минути от всяка страна или докато станат златисти и хрупкави (обърнете с вилица). Може да се наложи да направите това на 2 или повече партиди. Извадете внимателно от олиото с решетъчна лъжица и сервирайте веднага с диповете. 

Да ви е сладко!



Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *