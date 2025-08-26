3 лесни гръцки разядки

Дори да не посещавате Гърция за лятната си почивка, нищо не пречи да почерпите малко вдъхновение и да разнообразите лятното си меню. Вижте какво можете да опитате:

Тортила на кръгчета

За нея ще ви трябват:

1 тортила

3 супени лъжици гръцко кисело мляко

45 грама сирене фета, намачкано на гладка паста с гръцкото кисело мляко

1 домат, нарязан на малки кубчета (един среден домат е достатъчен)

половин краставица, нарязана на кубчета

5 черни маслини, нарязани

половин зелена чушка, нарязана на кубчета

щипка сушен риган

черен пипер за сервиране

коктейлни пръчици, по избор

Пригответе всички съставки. Разстелете тортилата върху дъска или друга чиста работна повърхност, след което я намажете със сместа от сирене фета и кисело мляко. Оставете малък празен бордюр по краищата. Поръсете равномерно ситно нарязаните зеленчуци върху сиренето, след което поръсете с риган и черен пипер. Навийте тортилата възможно най-стегнато, след което я увийте в прозрачно фолио. Приберете в хладилника за около половин час, за да стегне малко. Разопаковайте тортилата и я нарежете на около 8 равни кръга. За сервиране, разстелете я върху чиния (или я поставете настрани и я надупчете с коктейлна клечка – по ваш избор!).

Лесни пържени тиквички

Необходими продукти:

2 средни тиквички

1 чаша олио или зехтин

1 чаша обикновено брашно

¾ чаена лъжичка сол

1½ чаени лъжички бакпулвер

1 чаша газирана вода, охладена

1 чаша гръцко кисело мляко

½ скилидка чесън, смляна/счукана

1 краставица (средна), нарязана на ситно или настъргана

1 чаена лъжичка копър, нарязан на ситно (по избор)

2 изстискани лимона

черен пипер

зехтин

*за дзадзики соса

Сложете киселото мляко в малка купа или чиния и добавете чесъна, краставицата, копъра и лимоновия сок. Разбъркайте всичко добре. Смелете малко черен пипер отгоре и поръсете с малко зехтин и черен пипер.

Измийте тиквичките и отрежете самите краища. След това ги нарежете на три или четири големи парчета, в зависимост от размера. Разрежете всяко парче наполовина, така че да имате 2 полукръга. След това ги поставете плоско (със зелената страна нагоре) и нарежете на парчета, за да се пържат. Смесете брашното, солта и бакпулвера в кана или малка купа. След това бавно добавете охладената вода и разбъркайте, докато получите гладко тесто. Загрейте олиото, докато зацвърчи. Извадете тиквичките с вилица и ги поставете внимателно в горещото олио. Оставете да се готвят 2 или 3 минути, като ги обръщате веднъж, ако е необходимо. Когато пържените тиквички се надуят и станат златисти, извадете ги с решетъчна лъжица. Отцедете върху кухненска хартия. Повтаряйте, докато всички тиквички се изпържат. Сервирайте, докато са още топли и хрупкави, с дзадзики сос отстрани (по желание).

„Пържени картофи“ от сирене халуми

Какво ще ви е необходимо:

270 г сирене халуми

2 супени лъжици брашно

растително масло за пържене

За диповете:

гръцко кисело мляко (или заквасена сметана)

сладък чили сос (или смесете и двете)

Нарежете сиренето халуми на приблизително еднакви по размер „пържени картофи“. Оваляйте пържените картофки в брашното. Загрейте мазнината, докато зацвърчи. След това внимателно спуснете пържените картофки в олиото. Пържете за няколко минути от всяка страна или докато станат златисти и хрупкави (обърнете с вилица). Може да се наложи да направите това на 2 или повече партиди. Извадете внимателно от олиото с решетъчна лъжица и сервирайте веднага с диповете.

Да ви е сладко!





