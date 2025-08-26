3 лесни гръцки разядки

Дори да не посещавате Гърция за лятната си почивка, нищо не пречи да почерпите малко вдъхновение и да разнообразите лятното си меню. Вижте какво можете да опитате:
Тортила на кръгчета
За нея ще ви трябват:
- 1 тортила
- 3 супени лъжици гръцко кисело мляко
- 45 грама сирене фета, намачкано на гладка паста с гръцкото кисело мляко
- 1 домат, нарязан на малки кубчета (един среден домат е достатъчен)
- половин краставица, нарязана на кубчета
- 5 черни маслини, нарязани
- половин зелена чушка, нарязана на кубчета
- щипка сушен риган
- черен пипер за сервиране
- коктейлни пръчици, по избор
Пригответе всички съставки. Разстелете тортилата върху дъска или друга чиста работна повърхност, след което я намажете със сместа от сирене фета и кисело мляко. Оставете малък празен бордюр по краищата. Поръсете равномерно ситно нарязаните зеленчуци върху сиренето, след което поръсете с риган и черен пипер. Навийте тортилата възможно най-стегнато, след което я увийте в прозрачно фолио. Приберете в хладилника за около половин час, за да стегне малко. Разопаковайте тортилата и я нарежете на около 8 равни кръга. За сервиране, разстелете я върху чиния (или я поставете настрани и я надупчете с коктейлна клечка – по ваш избор!).
Лесни пържени тиквички
Необходими продукти:
- 2 средни тиквички
- 1 чаша олио или зехтин
- 1 чаша обикновено брашно
- ¾ чаена лъжичка сол
- 1½ чаени лъжички бакпулвер
- 1 чаша газирана вода, охладена
- 1 чаша гръцко кисело мляко
- ½ скилидка чесън, смляна/счукана
- 1 краставица (средна), нарязана на ситно или настъргана
- 1 чаена лъжичка копър, нарязан на ситно (по избор)
- 2 изстискани лимона
- черен пипер
- зехтин
*за дзадзики соса
Сложете киселото мляко в малка купа или чиния и добавете чесъна, краставицата, копъра и лимоновия сок. Разбъркайте всичко добре. Смелете малко черен пипер отгоре и поръсете с малко зехтин и черен пипер.
Измийте тиквичките и отрежете самите краища. След това ги нарежете на три или четири големи парчета, в зависимост от размера. Разрежете всяко парче наполовина, така че да имате 2 полукръга. След това ги поставете плоско (със зелената страна нагоре) и нарежете на парчета, за да се пържат. Смесете брашното, солта и бакпулвера в кана или малка купа. След това бавно добавете охладената вода и разбъркайте, докато получите гладко тесто. Загрейте олиото, докато зацвърчи. Извадете тиквичките с вилица и ги поставете внимателно в горещото олио. Оставете да се готвят 2 или 3 минути, като ги обръщате веднъж, ако е необходимо. Когато пържените тиквички се надуят и станат златисти, извадете ги с решетъчна лъжица. Отцедете върху кухненска хартия. Повтаряйте, докато всички тиквички се изпържат. Сервирайте, докато са още топли и хрупкави, с дзадзики сос отстрани (по желание).
„Пържени картофи“ от сирене халуми
Какво ще ви е необходимо:
- 270 г сирене халуми
- 2 супени лъжици брашно
- растително масло за пържене
За диповете:
- гръцко кисело мляко (или заквасена сметана)
- сладък чили сос (или смесете и двете)
Нарежете сиренето халуми на приблизително еднакви по размер „пържени картофи“. Оваляйте пържените картофки в брашното. Загрейте мазнината, докато зацвърчи. След това внимателно спуснете пържените картофки в олиото. Пържете за няколко минути от всяка страна или докато станат златисти и хрупкави (обърнете с вилица). Може да се наложи да направите това на 2 или повече партиди. Извадете внимателно от олиото с решетъчна лъжица и сервирайте веднага с диповете.
Да ви е сладко!