3 отбора от Серия „А“ следят сина на бившия футболист на „Беласица“ Н. Бойчев

Родният футболен талант Марто Бойчев отново е в радарите на едно от водещите първенства в Европа, след като три отбора от Серия „А“ – „Торино“, „Удинезе“ и „Дженоа“, проявяват интерес към полузащитника на ЦСКА 1948. През този сезон синът на бившия играч на „Беласица“ Никола Бойчев и внук на синята легенда Михаил Вълчев, който също мина през „Царя“ като треньор в началото на XXI век, е взел участие в 15 мача на авиаторите, в които е отбелязал един гол. Въпреки че е едва на 17 г., той вече е част от младежкия национален отбор. В условията на все по-глобализиран пазар италианските клубове търсят перспективни състезатели във всяко кътче на света. Погледите им сега са насочени и към България – страна, която в миналото даде на Серия „А“ звезда от калибъра на Христо Стоичков, обличал екипа на „Парма“.

М. Бойчев при една от визитите си на стадион „Цар Самуил“, където още помнят баща му и дядо му

Макар да е рано да се каже дали Марто Бойчев ще достигне славата на легендарния нападател, той заслужава да бъде следен отблизо. Именно това правят, чрез скаутските си звена, трите клуба от италианския елит. Роденият през 2008 г. футболист е типичен атакуващ халф, който може да играе и като втори нападател или „фалшива деветка“. Тийнейджърът вече изпреварва възрастта си, като е част от националния отбор на България до 21 г. Бойчев ще навърши 18 г. на 15 март, а договорът му с ЦСКА 1948, подновен на 6 ноември, е до лятото на 2028 г. Преди време беше спряган за попълнение на испанския „Бетис“, на трансферът не се случи. Впоследствие белгийци проявиха интерес към младия самоковец, предлагайки 350 000 евро, името му е познато и на германския футболен пазар. Марто започна в академията на „Левски“, преди през 2022 г. да го прилапат в ЦСКА 1948. След успешен сезон за дубъла на числото, той дебютира за първия отбор в мача за Суперкупата на България с „Лудогорец“ едва на 15 г., 10 месеца и 26 дни.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

